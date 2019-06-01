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Максим Дрозд начал битву за Байкал

1 июня
2019 год

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1 июня 2019
В Москве стартовали съёмки остросюжетного боевика телеканала НТВ «Заповедный спецназ», который расскажет об уникальном человеке – бывшем бойце спецназа Юрии Тарханове, бросившем вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. Главную роль в картине исполняет Максим Дрозд, сообщает пресс-служба НТВ.

Максим Дрозд начал битву за Байкал
фото: Пресс-служба канала НТВ

Действие сериала, в котором будет 20 эпизодов, разворачивается в «Байкальском национальном парке», где «заповедный спецназ» Тарханова борется с врагом – на суше и в воде. Битва здесь идёт не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях – серьёзный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя.

В основу сюжета легла реальная история Артура Мурзаханова – руководителя группы «Баргузин», которая была создана в 2015 году на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье». На протяжении десятков лет в заповеднике процветало браконьерство, а промысловые участки были поделены между криминальными структурами, сросшимися с силовиками. Браконьеры нещадно уничтожали бренд Байкала – промысловую рыбу омуль. Казалось, что критичное положение вещей никак не переломить, но группа в составе 3-х человек, созданная Мурзахановым, всего за несколько лет кардинально изменила ситуацию. За короткий период они изъяли в общей сложности более 100 километров браконьерских сетей и участвовали в задержании сотни злоумышленников. За профессионализм и мужество оперативная группа получила народное название – «заповедный спецназ».
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Максим Дрозд начал битву за Байкал фотографии
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