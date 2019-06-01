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Роберт Паттинсон все-таки станет новым Бэтменом

1 июня
2019 год

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1 июня 2019
Актер Роберт Паттинсон, которого еще в середине мая американские СМИ назвали главным претендентом на роль Бэтмена, действительно сыграет главную роль в новой трилогии студии Warner Bros., сообщает Deadline.

Роберт Паттинсон все-таки станет новым Бэтменом

Как уточняет издание, Паттинсон сразу же понравился постановщику новой трилогии Мэтту Ривзу, однако студия долго разрывалась между звездой «Сумерек» и Николасом Холтом. В итоге выбор был сделан в пользу Роберта Паттинсона, который сейчас занят еще и на съемках новой картины Кристофера Нолана.

Студия должна в скором времени официально анонсировать нового Бэтмена. По информации Deadline, сейчас Warner Bros. и Паттинсон работают над договором, чтобы уладить некоторые формальности. Вероятно, актер будет подписан сразу на все части новой трилогии.

Съемки первого фильма должны начаться ближе к концу года. Речь в новой франшизе пойдет о становлении Бэтмена, именно поэтому студия сразу же искала актера, которому около или чуть больше 30 лет. Паттинсону 13 мая исполнилось 33. Он стал вторым самым молодым исполнителем роли супергероя после Кристиана Бейла, который впервые появился на экране в образе Бэтмена в 31 год.

На экраны первый фильм про нового Бэтмена выйдет 25 мая 2021 года.
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