«Кремниевая долина» завершится шестым сезоном

Шестой сезон станет для сериала «Кремниевая долина
» последним, сообщает Variety
.
В финальном сезоне будет всего семь эпизодов, что сделает его самым коротким в истории телешоу. Сейчас проект находится на этапе препродакшна, выход сериала запланирован на конец года.
В конце прошлого года было объявлено, что производство шестого сезона сдвигается на лето 2019-го из-за обязательств одного из шоураннеров проекта Алекса Берга
, который работает над другим сериалом HBO «Барри
».
Комедийный сериал о чудаковатой компании стартаперов, пытающихся найти себя в кремниевой долине, впервые вышел в апреле 2014 года и получил несколько номинаций на премию «Эмми».