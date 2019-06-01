Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кремниевая долина» завершится шестым сезоном

1 июня
2019 год

Новости кино >>
1 июня 2019
Шестой сезон станет для сериала «Кремниевая долина» последним, сообщает Variety.

«Кремниевая долина» завершится шестым сезоном

В финальном сезоне будет всего семь эпизодов, что сделает его самым коротким в истории телешоу. Сейчас проект находится на этапе препродакшна, выход сериала запланирован на конец года.

В конце прошлого года было объявлено, что производство шестого сезона сдвигается на лето 2019-го из-за обязательств одного из шоураннеров проекта Алекса Берга, который работает над другим сериалом HBO «Барри».

Комедийный сериал о чудаковатой компании стартаперов, пытающихся найти себя в кремниевой долине, впервые вышел в апреле 2014 года и получил несколько номинаций на премию «Эмми».
версия для печати
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
фильмы
БарриКремниевая долина

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ольга Соломина
27 мая ушла из жизни актриса, педагог Ольга Соломина.

День рождения >>

Сергей Журавель
Виктор Незнанов
Иван Паршин
Анна Сагайдачная
Илья Семёнов
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Эугения Шулгайте
Алёна Яковлева
Пауэрс Бут
Линн Коллинз
Мэрилин Монро
Роберт Пауэлл
Тери Поло
Марио Симарро
Морган Фриман
все родившиеся 1 июня >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь домашних животных 2
комедия, приключения, семейное кино
США, 2019
Однажды в Америке, или Чисто русская сказка
комедия
Россия, 2018
Годзилла: Король монстров
научная фантастика
США, 2019
Золотая перчатка
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
Германия, Франция, 2019
Куриоса
исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Так сказал Чарли
биография, драма
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен