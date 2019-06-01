Александр Робак идет на всё ради спасения Анны Михалковой

В центре сюжета сериала – двое друзей, Михаил Осокин (Максим Лагашкин) и Сергей Градов (Александр Робак). Первый работает в убойном отделе полиции, второй – в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы спасти жену (Анна Михалкова) от смертельной болезни и найти деньги на дорогостоящую операцию, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики.
Изворотливый ум и талант выстраивать сложные многоходовые схемы делают его практически неуловимым. Расследующий череду преступлений Осокин начинает догадываться, что к делу причастен Градов, хотя достаточных доказательств у него пока нет. Для Михаила становится делом чести изобличить своего друга.
фото: Борис Хлебников на съемках сериала "Шторм"
Сериал в скором времени выйдет на видеосервисе Start, точная дата пока не сообщается. Однако известно, что первую серию проекта покажут вне конкурса на фестивале «Кинотавр», где два года назад Хлебников получил главный приз за свой фильм «Аритмия».