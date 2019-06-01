Ялтинскую киностудию ликвидируют

Правительство Республики Крым начало процесс ликвидации ГУП «Киностулия «Ялта-Фильм», ответственного за территории Ялтинской киностудии, функции управления имуществом переданы «Крымскому киномедиацентру». На месте Ялтинской киностудии появится тематический кинопарк, узнало агентство РИА Крым.
фото: jalita.com
Ликвидация ГУП – процедура, конечно, формальная. По словам директора «Крымского киномедиацентра» Светланы Косарич, все имущество (а это съемочные площадки на улице Мухина и собственно «Ялта-Фильм» на Севастопольской, некогда принадлежавшее Ялтинской киностудии, передано организации еще в конце декабря прошлого года. Сам «Крымский киномедиацентр», по словам Косарич, является «единственной организацией, которая занимается кино в Крыму в целом».
«Мы работаем вместо Ялтинской киностудии уже три года – проводим кинофестивали, работаем с кинематографистами, наша функция — содействие в кинопроизводстве всем, кто хочет снимать в Ялте. И чтобы не было тавтологии функций, все отдали под «одно крыло», поэтому у киношников, я считаю, начался новый период в жизни: все возрождается», – утверждает Косарич.
Сейчас на обеих территориях бывшей студии идет ремонт, однако после него, как говорит директор «Крымского киномедиацентра», непосредственно кинопроизводство на них осуществляться не будет.
«...а вот парк кино мы бы очень хотели создать. Если будет потребность в разработке проекта кинопарка, мы официально объявим конкурс, но пока это только идея, и она витает в воздухе очень давно – еще с 2010-х годов. Надеюсь, что сейчас нас услышат и руководство Крыма и инвесторы, потому что это очень затратные работы: на содержание и приведение в порядок территории Ялтинской студии на ул.Мухина уже выделено более 7 млн руб, а для того, чтобы запустить туда туристов или детей, нужны еще миллионы – чтобы создать как минимум безопасные условия пребывания людей, там сейчас нет даже никаких ограждений», – пояснила Косарич.
В перспективе на территории студии должно появиться два зала под открытым небом, а уже летом этого года на Севастопольской откроют просмотровый зал для детей, где будут бесплатно показывать мультфильмы. Также в планах – организация музея Ялтинской киностудии, для которого, как говорит Косарич, сохранилось много экспонатов.
В июле 2018 года сообщалось, что Ялтинская киностудия будет передана в федеральную собственность и восстановлена на сумму минимум 4 млрд рублей. Однако сейчас, как утверждает директор «Крымского киномедиацентра», от этой идеи отказались «из-за правовых вопросов».