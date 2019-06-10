Экранизация Uncharted выйдет в конце 2020 года

Sony обнародовала дату релиза экранизации популярной серии игр Uncharted
. «Неизведанное: Удача Дрейка»
появится на экранах планеты 18 декабря 2020 года, уверяет THR
.
Фильму Дэна Трахтенберга
придётся соперничать за зрителя с «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга
, чей релиз также назначен на 18 декабря.
Будущая картина, чьи съёмки предположительно начнутся в конце года, расскажет о приключениях юного Нейтана Дрейка в исполнении Тома Холланда
и его знакомстве с наставником Виктором «Салли» Салливаном.