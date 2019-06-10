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Экранизация Uncharted выйдет в конце 2020 года

10 июня
2019 год

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10 июня 2019
Sony обнародовала дату релиза экранизации популярной серии игр Uncharted. «Неизведанное: Удача Дрейка» появится на экранах планеты 18 декабря 2020 года, уверяет THR.

Экранизация Uncharted выйдет в конце 2020 года

Фильму Дэна Трахтенберга придётся соперничать за зрителя с «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга, чей релиз также назначен на 18 декабря.

Будущая картина, чьи съёмки предположительно начнутся в конце года, расскажет о приключениях юного Нейтана Дрейка в исполнении Тома Холланда и его знакомстве с наставником Виктором «Салли» Салливаном.
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