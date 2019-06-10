Cyberpunk 2077: Киану Ривз вернулся в мир киберпанка

На игровой выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, проходящей в настоящий момент в Лос-Анджелесе, «взорвалась бомба».
В финале трейлера Cyberpunk 2077, который публике показали в ходе пресс-конференции Microsoft, перед изумлённой публикой предстал персонаж с лицом Киану Ривза, чьё участие в долгожданной игре студии CD Projekt Red, ответственной за серию «Ведьмак», стало большим сюрпризом для геймеров всей планеты.
Эффект неожиданности усилился появлением на сцене самого актёра, известного по ролям в трилогии «Матрица» и «Джонни Мнемонике», тесно связанных с миром киберпанка. Ривз не только представил своего персонажа, но озвучил дату релиза игры — она выйдет 16 апреля 2020 года.
Игрокам предстоит окунуться в мир мегаполиса будущего в образе наёмника с техногенными имплантами, разыскивающего устройство, дарующее бессмертие. Для исследования города можно использовать разные способы, но следует помнить, что все принятые решения окажут влияние на ход сюжета. Cyberpunk 2077, основанный на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020, был анонсирован семь лет назад.