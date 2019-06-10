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Завершились съёмки «Лихача»

10 июня
2019 год

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10 июня 2019
В Сочи завершились съёмки 20-серийного остросюжетного детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в титульной роли, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство сериала.

По сюжету 37-летний заместитель начальника уголовного розыска в Сочи Сергей Сотников (Панфилов) с лёгкостью распутывает дела в курортном городе, держа всю преступность в страхе. Он давно бы мог возглавить уголовный розыск и даже стать начальником полиции, но кабинетные должности не для него. Все жители города обожают Сотникова, в отличие от начальства, которому он словно кость в горле.

Завершились съёмки «Лихача»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Прототипом главного героя стал реальный следователь сочинской полиции, работавший в 90-х годах. Благодаря своим нестандартным методам он бил рекорды по раскрываемости дел, а также был любителем экстрима – ездил только на спортивных машинах и мотоциклах. Поэтому герой Панфилова также в качестве транспорта признаёт исключительно мотоцикл. В сериале про полицейского-бунтаря будет много экшн-сцен: взрывы, погони, перестрелки, автомобильные аварии и трюки на мотоциклах.

По словам Никиты Панфилова, «у Сотникова есть все шансы стать любимым у аудитории героем, даже посоревноваться в популярности с Максом Максимовым, хоть у Сотникова и нет пса. Но, на мой субъективный взгляд, это очень сложный и глубокий персонаж, в нём интересно разбираться, есть куда его вести. Конечно, у меня были прекрасные партнёры, которые помогали делать этот проект захватывающим и интересным. Вспоминая весь съёмочный период, скажу, что самым сложным был блок в Питере. Было очень холодно, но требовалось создать иллюзию того, что мы всё ещё в Сочи и за окном жара, а под вентилятором – очень хорошо. На самом деле, на улице стоял сильный мороз и между дублями мы утеплялись как могли! Но больше всего на съёмках запомнилось большое единение команды, давно такого не было. Наш режиссёр ввёл традицию – отмечать каждый сотый кадр. Мы собирались всей группой на 100-й отснятый кадр, который организовал режиссёр, 200-й организовали операторы, 300-й делали художники и 400-ый - мы, актеры. Вот такое объединение на съёмочной площадке – это очень круто и очень сближает всю команду».

Завершились съёмки «Лихача»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Масштабной локацией остросюжетного детектива стал не только Сочи, но также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Такие контрастные по климатическим условиям и городским пейзажам места для съёмок использованы намерено: расследование заносит Сотникова в северную столицу и полицейскому, привыкшему к курортной жаре, приходится адаптироваться не только к низким температурам, но и суровым нравам питерской преступности. Но Лихач ни за что не отступит в борьбе за справедливость.

Компанию Панфилову составят Артур Мкртчян, Мария Сандлер, Иван Васильев, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова, Кирилл Полухин и другие актёра. Премьера «Лихача» состоится на телеканале НТВ.
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