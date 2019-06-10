«Звёздные войны» обзаведутся ещё двумя играми

анонс

Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова

Китайский широкий прокат российской ленты стартует 13 июня, а корейский релиз намечен на 20 июня.

«Движение вверх» появится в кинотеатрах Китая и Южной Кореи

10 июня

Cyberpunk 2077: Киану Ривз вернулся в мир киберпанка

Актёр сыграл в долгожданной компьютерной игре студии CD Projekt Red, которая выйдет 16 апреля 2020 года.