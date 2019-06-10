«Звёздные войны» обзаведутся ещё двумя играми

На E3-2019 публике были представлены две игры по вселенной «Звёздных войн».
Первая — одиночный экшн Star Wars Jedi: Fallen Order — была представлена ещё за день до главной игровой выставки года в рамках брифинга EA Play 2019, который провела компания Electronic Arts. Студия Respawn Entertainment показала 15 минут игрового процесса, а на следующий день уже на E3 состоялась премьера первого трейлера игры, чьим режиссёром является создатель God of War 3 Стиг Асмуссен, а над сценарием работал Крис Авеллон.
Геймерам предстоит играть за Кэла Кестиса (Камерон Монахэн) — одного из падаванов, переживших приказ № 66, благодаря которому были уничтожены многие джедаи. И теперь беглецу предстоит бороться с приверженцами Империи. А помогут ему в этом дроид BD-1 и боец сопротивления Со Геррера (Форест Уитакер), засветившийся в спин-оффе «Изгой-Один. Звёздные войны: Истории» и анимационном сериале «Звёздные войны: Повстанцы». Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоится 15 ноября на ПК, Xbox One и PlayStation 4.
фото: Star Wars Jedi: Fallen Order
Второй игрой, связанной со вселенной, стала LEGO Star Wars The Skywalker Saga, чей дебютный трейлер был показан на пресс-конференции Microsoft, которая разошлась на мемы из-за Киану Ривза и Cyberpunk 2077. Сага в шутливой форме напомнит игрокам про события всех девяти частей серии, а в продажу она поступит в 2020-м.