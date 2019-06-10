«Движение вверх» появится в кинотеатрах Китая и Южной Кореи

«Мы довольны предварительными показами. Помимо обычной публики мы приглашали на них звёзд, известных писателей, спортсменов и представителей комитета по спорту Китая. Все они положительно высказались о фильме после просмотра, и мы надеемся, что после старта широкого проката реакция аудитории будет такой же. Мы настроены на хороший результат», — заявил Лян Ду, генеральный директор компании Вeijing AIRMITA Cultural Development Co.Ltd, являющейся дистрибьютором «Движения вверх» в КНР.
Азиатская премьера самого кассового фильма в истории российского проката состоялась в рамках официальной программы Шанхайского МКФ 2018 года. Лента была представлена зрителям в разделе «Панорама», а также участвовала в программе Пекинского МКФ 2019-го.