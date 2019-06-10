Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова

анонс

Китайский широкий прокат российской ленты стартует 13 июня, а корейский релиз намечен на 20 июня.

«Движение вверх» появится в кинотеатрах Китая и Южной Кореи

10 июня

«Звёздные войны» обзаведутся ещё двумя играми

На E3-2019 публике были представлены Star Wars Jedi: Fallen Order и LEGO Star Wars The Skywalker Saga.