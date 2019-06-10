Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова

Кино-театр.ру представляет трейлер музыкальной комедии Дуни Лисовой «Жара»
.
По сюжету звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
Главные роли в картине сыграли Диана Пожарская
, Наиль Абдрахманов
, Сергей Чирков
, Магомед Муртазаалиев
, Дмитрий Лысенков
, Николай Шрайбер
, Антон Лапенко
и Яна Кошкина
. В роли самих себя выступили Григорий Лепс
, Николай Басков
, Ани Лорак
, Валерия
, Филипп Киркоров
, EMIN
, Иосиф Пригожин
, Тимати
, Егор Крид
, Брендон Стоун
, Лолита
, Глюк'оZа
, Яна Чурикова, Юлия Барановская
и ST
.
В российский прокат «Жара»
выходит 5 сентября 2019 года.