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Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова

10 июня
2019 год

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10 июня 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер музыкальной комедии Дуни Лисовой «Жара».


По сюжету звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова

Главные роли в картине сыграли Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Сергей Чирков, Магомед Муртазаалиев, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Антон Лапенко и Яна Кошкина. В роли самих себя выступили Григорий Лепс, Николай Басков, Ани Лорак, Валерия, Филипп Киркоров, EMIN, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид, Брендон Стоун, Лолита, Глюк'оZа, Яна Чурикова, Юлия Барановская и ST.

В российский прокат «Жара» выходит 5 сентября 2019 года.
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Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова фотографии
Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова фотографии
Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова фотографии
Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова фотографии
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