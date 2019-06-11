«Ведьма из Блэр» вновь попытается испугать геймеров

Об этом стало известно на брифинге Xbox, состоявшемся в рамках Е3 2019, где публике был представлен трейлер хоррора Blair Witch, разработанного студией Bloober Team, подарившей миру дилогию Layers of Fear и Observer. Новое творение поляков появится на свет 30 августа на PC и Xbox One.
По сюжету полицейский, расследуя в 1996 году дело о пропаже девятилетнего Питера Шэннона, отправляется на его поиски в зловещий лес Блэк Хиллз. Собака главного героя по кличке Буллет что-то учуяла и рванула вперёд, а сам протагонист потерял сознание. После того, как он очнулся, ему стали мерещиться всевозможные ужасы. Blair Witch сделана в духе серии Outlast, где игрокам приходилось много скрываться от преследователей.
Во вселенной «Ведьмы из Блэр» это уже четвёртая игра, первые три вышли в 2000-м.