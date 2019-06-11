Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ведьма из Блэр» вновь попытается испугать геймеров

11 июня
2019 год

Новости кино >>
11 июня 2019
Хоррор-серия «Ведьма из Блэр» пополнилась игровым продолжением.

Blair Witch

Об этом стало известно на брифинге Xbox, состоявшемся в рамках Е3 2019, где публике был представлен трейлер хоррора Blair Witch, разработанного студией Bloober Team, подарившей миру дилогию Layers of Fear и Observer. Новое творение поляков появится на свет 30 августа на PC и Xbox One.

По сюжету полицейский, расследуя в 1996 году дело о пропаже девятилетнего Питера Шэннона, отправляется на его поиски в зловещий лес Блэк Хиллз. Собака главного героя по кличке Буллет что-то учуяла и рванула вперёд, а сам протагонист потерял сознание. После того, как он очнулся, ему стали мерещиться всевозможные ужасы. Blair Witch сделана в духе серии Outlast, где игрокам приходилось много скрываться от преследователей.



Во вселенной «Ведьмы из Блэр» это уже четвёртая игра, первые три вышли в 2000-м.
версия для печати
Ссылки по теме
«Звёздные войны» обзаведутся ещё двумя играми
Cyberpunk 2077: Киану Ривз вернулся в мир киберпанка
Поиск по меткам
игрыфраншизаХоррор
фильмы
Ведьма из Блэр: Курсовая с того светаВедьма из Блэр: новая глава

фотографии >>
Blair Witch
Blair Witch
Blair Witch
Blair Witch
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нуртай Борбиев
8 июня ушёл из жизни кинооператор Нуртай Борбиев.
Александр Кузнецов
6 июня ушёл из жизни актёр Александр Кузнецов.

День рождения >>

Анна Варпаховская
Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Александр Кащеев
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Алексей Чернов
Джошуа Джексон
Питер Динклэйдж
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Габриэля Мускала
Ричард Тодд
Джин Уайлдер
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Бегство рогатых викингов
детский фильм, семейное кино, экранизация
Россия, 2018
Величайший кутюрье
биография
Франция, 2018
Венецианский детектив
детектив, комедия, мистика
Италия, 2017
МА
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Я не такой. Я не такая
криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2019
Донбасс. Окраина
военный фильм, драма
Россия, 2018
Люди в чёрном: Интернэшнл
боевик, комедия, научная фантастика
США, 2019
Боль и слава
драма
Испания, 2019
Космическое приключение
приключения, фэнтези
Китай, 2017
Питомец Юрского периода
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Игра
психологический триллер
Россия, 2018
Люди Икс: Тёмный феникс
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен