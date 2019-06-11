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Питеру Динклэйджу исполнилось 50 лет

11 июня
2019 год

Новости кино >>
11 июня 2019
Сегодня, 11 июня, отмечает своё 50-летие популярный американский актёр и продюсер Питер Динклэйдж, прославившийся ролью Тириона Ланнистера в «Игре престолов».

Питеру Динклэйджу исполнилось 50 лет
фото: imdb.com

Питер Хейден Динклэйдж родился 11 июня 1969 года в Морристауне (штат Нью-Джерси) в семье учительницы музыки и страхового агента. По окончании школы в 1987-м поступил в школу искусств в Беннингтоне (штат Вермонт), которую окончил в 1991-м. В кино дебютировал ролью Тито в картине Тома Дичилло «Жизнь в забвении», вышедшей в 1994-м. Обратил на себя внимание образом Финбара Макбрайда в «Станционном смотрителе».

Всего на счету Питера Динклэйджа 80 ролей в кино и на телевидении. Помимо «Игры престолов», его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Маленькие пальчики», «Эльф», «Суперпёс», «Признайте меня виновным», «Части тела», «Смерть на похоронах», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан», «Пенелопа», «Святой Джон из Лас-Вегаса», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Пиксели», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Мстители: Война бесконечности». Голос актёра можно услышать в мультфильмах «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», «Angry Birds в кино», «Angry Birds 2 в кино» и «Семейка Крудс 2», а также в видеоиграх The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, Ice Age: Continental Drift - Arctic Games, Destiny, Game of Thrones: A Telltale Games Series и Ice Age Avalanche.

Обладатель 19 наград, среди которых «Золотой глобус», премия Гильдии киноактёров США, два «Спутника», три «Эмми» и другие. Женат на театральном режиссёре Эрике Шмидт.
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