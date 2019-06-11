Первый канал покажет «Ангела-хранителя»

По сюжету в подмосковном селе и усадьбе Ангелово живут две семьи. У профессора Ангелова три дочери: Лида, Вера и Надя, у крестьянина Тимофея Кондратьева три сына: Фёдор, Степан и Павел. 1917 год круто меняет всё вокруг. В первом же «классовом» столкновении гибнут и Ангелов, и Кондратьев. Их дети проживают собственную жизнь в соответствии со своей удачей, наклонностями и возможностями: кто-то оказывается в Париже, кто-то в ГУЛАГе, а кому-то суждено стать хранителем родового гнезда. Детские влюблённости оборачиваются то единственным на всю жизнь чувством, то горькой печалью от неразделённой любви. Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становится ещё шире, превращаясь в семейную сагу.
По словам режиссёра Максима Демченко, зрителей ожидает «фильм о вечных ценностях. О любви, достоинстве, вере в себя и в свою семью. В центре внимания две семьи: кузнеца Кондратьева и учёного Ангелова. Весь сюжет крутится вокруг имения "Ангелово", где до революции жила семья ученого, затем оно было музеем, военным госпиталем, а в 90-х его выкупил потомок из Франции. Это историческая мелодраматическая сага с элементами мистики. Мистика в фильме связана с иконой "Ангела-Хранителя", которая оберегает место и всю семью ученого, а есть обратная сторона Ангела — Волк-оборотень, который является предвестником плохих событий. Это историческое полотно, 130 лет действий, 10 эпох. С одной стороны, сложно, с другой — интересно переходить из эпохи в эпоху, менять декорации, костюмы, делать пластический грим, так как герои постепенно стареют. И это достаточно сложные технические задачи, которые нужно решать в короткие сроки».
фото: Пресс-служба Первого канала
«В любой моей героине есть частица меня. И это абсолютно естественно, потому что я ищу в себе эмоции и ассоциации, чтобы исполнить каждого конкретного персонажа. Мне была очень близка героиня сериала "Ангел-хранитель" по имени Вера. Её было интересно играть, я абсолютно понимала эту женщину. Есть героини, которые даются с более тщательным разбором их мотиваций только потому, что я лично не всегда разделяю их действия. Мне часто кажется, что это глупо, и я так бы не поступила. Хотя, в конце концов, можно и не знать, как ты поступишь в той или иной ситуации в жизни», — рассказала о своей роли Ольга Павловец.
«Ангела-хранителя» снимали в Белоруссии. Дом Прушинских-Любанских появляется «в роли» подмосковной усадьбы Ангелово. Вслед за эпохальными событиями дом меняет свое назначение: музей (после революции 1917-го), госпиталь (период Второй мировой), санаторий (послевоенное время). Домом Кондратьевых стал музей народной архитектуры и быта в Озерце. Интерьеры усадьбы воссоздали в павильонах «Беларусьфильма».