Завершились съёмки второго сезона «Преступления»

Со времени событий первого сезона проходит три года. Тот же город, та же мрачноватая атмосфера современного нуара. Сети рыболовецкого траулера вместе с рыбой достают из воды тело молодого человека. Выясняется, что в последние дни с ним видели девушку – Олю Немченко, дочь крупного местного бизнесмена Виталия Немченко (Кищенко) с тёмным прошлым, и она пропала. Следователь СК Александра Москвина (Мороз) считает, что исчезновение Оли и убийство Анатолия Ильина, чьё тело нашли, напрямую связаны, и начинает отрабатывать версии. Первая – наркотики. Москвина понимает, что ей необходима помощь Андрея Чистякова (Прилучный), который ранее служил в ФСКН и работал под прикрытием, потому у него есть необходимые связи и знания. Но не так давно между двумя следователями пробежала кошка – они в ссоре.
«Если фабула первого сезона датского "Преступления" сразу была близка и понятна нашему зрителю, и нам не пришлось ничего глобально менять, то второй сезон для адаптации оказался слишком сложным. К тому же мы решили, что не хотим убивать главного героя, следователя Андрея Чистякова в исполнении Павла Прилучного, как это происходит в конце первого сезона оригинала. Поэтому мы взяли за основу третий сезон оригинала, тщательно переработали его с учётом российских реалий, развили и наполнили событиями. Конечно, многое пришлось изменить. Но в итоге нам удалось придумать очень интересную и классную историю, которая вновь захватит зрителей и будет держать в напряжении весь сезон», – рассказала продюсер сериала Юлия Сумачёва.
фото: Пресс-служба компании «ВайТ Медиа»
По словам Дарьи Мороз, «есть роли, которые дают возможность расти профессионально. Они заставляют тебя взрослеть, делать какие-то сложные в актёрском плане вещи. До съёмок в сериале "Преступление" я никогда не работала в нуарной манере, которую сама так люблю как зритель и в которой много работаю в театре. Этот жанр предполагает минималистичное существование внешне и очень энергоёмкое внутри. Подобные роли очень сложны, требуют большой концентрации и предельного погружения. А когда сильно внутренне затрачиваешься на роль, она становится одной из самых любимых, как для меня Саша Москвина. Мне нравятся такие раненные, чуткие люди, которые воспринимают чужую боль как свою. С персонажем Паши Прилучного – Андреем Чистяковым – они в ссоре. Зрителю придётся разгадывать, по каким причинам поссорились главные герои и как будут восстанавливать отношения. Конечно же, между Александрой и Андреем есть очень тесная эмоциональная связь. Они всё время пытаются разобраться, кто они друг другу: то ли напарники, то ли друзья, то ли они как мама и сын, то ли как брат и сестра, то ли они влюблённые. Мне кажется, что в этом напряжении, в постоянном балансировании на грани между дружбой и нежностью, защитой, юмором, ссорой и примирением – и есть главное обаяние этой пары следователей».
«Безусловно, между ними есть и симпатия, и ревность, но только признаться в этом друг другу они не могут. Несмотря на то, что Чистяков существует как будто по инерции, иногда кажется, что ему плевать на всё, он всё-таки ищет справедливости, и ему нравится его работа. Он испробовал всё на своей шкуре, знает изнанку жизни, как мыслят преступники, потому что и сам преступал закон. Второй сезон – это переходный возраст Чистякова, он уходит от тусовок и хочет спокойной жизни, спокойно работать и никому не мешать. Он легко мог бы превратиться в офисного работника, но его стремление найти разгадку и внутреннее чутье никогда не позволили бы ему просто сидеть на одном месте», – поделился своими впечатлениями Павел Прилучный.