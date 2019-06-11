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Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере

11 июня
2019 год

Новости кино >>
11 июня 2019
17 июня в 20.50 на НТВ состоится премьера 10-серийной исторической драмы Александра Касаткина «А.Л.Ж.И.Р.», сообщает пресс-служба телеканала.

Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Сериал рассказывает об одном из самых суровых сталинских женских лагерей, существовавших в СССР, – Акмолинском лагере жён изменников родины. Главные роли исполнили Дарья Екамасова, Екатерина Гусева и Кирилл Плетнёв. Компанию им составили Алексей Шевченков, Наталья Аринбасарова, Михаил Евланов, Клавдия Коршунова, Владимир Мишуков, Кирилл Полухин, Дина Тасбулатова, Евдокия Германова, Ольга Лапшина и другие актёры.

История охватывает период с 1938 по 1945 год. В центре сюжета Ольга Павлова (Екамасова), жена авиаконструктора Константина Павлова, арестованная как ЧСИР (член семьи изменника родины) и выдающаяся оперная певица София Тер-Ашатурова (Гусева), задержанная по доносу любовницы своего мужа, знакомятся в арестантском вагоне поезда, который везёт их в Казахстан. Во время переезда происходит инцидент: двери вагона открываются и начальник лагерной ВОХРы Макар Глотов (Плетнёв) вталкивает в вагон казашку Демеш (Тасбулатова). Так Ольга и София знакомятся с первой заключённой. Они попадают в одно отделение лагеря, где встречают других арестанток – бывшего преподавателя химии и убеждённую коммунистку Эмму Лазуркину (Лапшина), грозную уголовницу Аглаю Демидову (Коршунова), наивную и добрую монашку Любу (Екатерина Агеева) и «бытовичку» Нюру Конько (Инна Сухорецкая).

Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере
фото: Пресс-служба телеканала НТВ


«Эта картина рассказывает историю женщин, у которых была отобрана и отрезана жизнь. Эту историю ни в школах, ни в институтах особо не затрагивают, поэтому для меня было важно рассказать её как можно честнее. Моя героиня профессиональная швея. У неё руки от Бога. Мне нравится её скорость, её внутренняя непредсказуемая полифония, беспринципность и выносливость. Она умеет любить. Конечно, она не без изъянов. Характер у неё взрывной, и она живёт в своём, каком-то придуманном внутреннем мире. И она, как и другие узницы лагеря "А.Л.Ж.И.Р." потеряли детей, мужей, всю свою привычную жизнь, но не потеряли надежду», – рассказала о своём персонаже Дарья Екамасова.

По словам Екатерины Гусевой, сериал «не об ужасающей лагерной жизни, а о любви. Прежде всего, любви к ближнему. О милосердии, дружбе, о том, что человеческие качества выкристаллизовываются в адских условиях. Качества, которые в сытой жизни, где много удовольствий и искушений, спят и редко проявляются. Моя героиня – артистка София, яркая, с амбициями. Она купалась в цветах, в письмах поклонников, во внимании к собственной персоне и воспринимала это как должное. В начале картины моя героиня исполняет романс "…Но даже если мука и нам навек разлука отводится судьбой, то знай, что моё сердце наполнено тобой…". Она не понимает всей глубины этих слов, ей просто Господь подарил голос, и она пела бездумно, не вникая в суть. Но вдруг, в один момент, её жизнь резко переворачивается, и она попадает в ужасные условия, в лагерь. Уходит гордыня, самолюбие, высокомерие».
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А.Л.Ж.И.Р.

фотографии >>
Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере фотографии
Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере фотографии
Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере фотографии
Дарья Екамасова и Екатерина Гусева расскажут о суровой жизни в Акмолинском лагере фотографии
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