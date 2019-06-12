Анна и Эльза раскрывают тайны прошлого

В сети появился новый дублированный трейлер к анимационному приключению Disney «Холодное сердце 2»
, сиквелу ленты 2013 года
. Постановщиками ленты снова выступили Крис Бак
и Дженнифер Ли
.
По сюжету Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
Роли в картине озвучили Кристен Белл
, Эван Рэйчел Вуд
, Джонатан Грофф
, Идина Менцель
, Стерлинг К. Браун
и Джош Гэд
.
В российский прокат «Холодное сердце 2»
выходит 28 ноября 2019 года.