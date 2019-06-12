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Анна и Эльза раскрывают тайны прошлого

12 июня
2019 год

Новости кино >>
12 июня 2019
В сети появился новый дублированный трейлер к анимационному приключению Disney «Холодное сердце 2», сиквелу ленты 2013 года. Постановщиками ленты снова выступили Крис Бак и Дженнифер Ли.


По сюжету Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Анна и Эльза раскрывают тайны прошлого

Роли в картине озвучили Кристен Белл, Эван Рэйчел Вуд, Джонатан Грофф, Идина Менцель, Стерлинг К. Браун и Джош Гэд.

В российский прокат «Холодное сердце 2» выходит 28 ноября 2019 года.
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Анна и Эльза раскрывают тайны прошлого фотографии
Анна и Эльза раскрывают тайны прошлого фотографии
Анна и Эльза раскрывают тайны прошлого фотографии
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