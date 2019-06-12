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Объявлена программа Пятого Московского еврейского кинофестиваля

12 июня
2019 год

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12 июня 2019
[/b][b]С 23 по 30 июня в столице пройдёт Пятый Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). Площадками для смотра послужат киноцентр «Октябрь», кинотеатры «Звезда» и «Космос» сети Москино, Центр документального кино, кинозал ГУМ, Еврейский музей, Центр толерантности, издательство Книжники и Московский Еврейский Общинный Центр (МЕОЦ). В рамках фестиваля будет показано 58 киноработ, уточняет пресс-служба МЕКФ.

Объявлена программа Пятого Московского еврейского кинофестиваля
фото: Пресс-служба фестиваля

Торжественная церемония открытия по традиции пройдёт в первом зале киноцентра «Октябрь» 23 июня. Фильмом открытия Пятого МЕКФ станет картина Шона Снайдера «В прах» с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях. Фильм также поборется за главный приз смотра в основном конкурсе.

Помимо данной ленты, в основной конкурс игровых лент вошли «Конец сладкого дня» Яцеха Борцуха (Польша), «Седер-Мазохизм» Нины Пэйли (США), «Неортодокс» Элирана Малки (Израиль), «Переводчик» Мартина Шулика (Словакия), «Красная корова» Цивии Баркай (Израиль) и «Инжир» Аламорка Давидяна (Израиль, Германия, Франция, Эфиопия). Любители документального кино смогут посмотреть фильмы «93-я королева» Полы Эйзелт (США), «Город Йоэля» Джесси Суита (США), «Вальс Вальдхайма» Рут Беккерман (Австрия), «По её стопам» Раны Абу Фрейхи (Израиль), «Адвокат» Рэйчел Ли Джонс (Израиль, Канада, Швейцария), «Дина Рубина. На солнечной стороне» Станислава Митина и «Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи» Галины Евтушенко.

В конкурсе короткого метра публике будут представлены художественные фильмы «Дивижн-авеню» Тамар Глезерман (США), «Травелог Тель-Авив» Сэмюэла Патти (Швеция), «Шмелки» Раанана Розенбаума (Израиль), «Звезда, вышитая вручную» Ребекки Венгроу (Франция), «Ома» Даниэллы Раббани (США, Канада), «Молитва» Алона Бортена (США), «Потомок» Ширли Сассон-Эзер и Даны Кейдар-Левин (Израиль), «Надежда умирает последней» Бена Прайса (Великобритания), «Ведущий» Джонатана Шея (Великобритания), «Двойное свидание» Джейми Элмана (Канада), «Всё ещё жива» Аниты Лестер (Австралия), «Мистер Бернштейн» Франсин Зуккерман (Канада), «На его месте» Офира Фельдмана (Израиль) и «Мамины шпильки» Татьяны Федоровской (Украина), а также неигровые ленты «Наци VR» Дэвида Фрейда (Германия), «Ночь в саду» Маршалла Керри (США), «Арпад Вейс» Пьера Паоло Паганелли (Италия), «Эдек» Малькольма Грина (Великобритания), «Архив» Питера Спенса (Великобритания), «Искусство под прикрытием» Тамира Цадока (Израиль), «Жизнь через объектив» Джеффри Левенсона (США), «Сын моего отца» Гилеля Рейта (Израиль), «Всегда открыто» Ширы Биллиг (Израиль), «Бабушка death metal» Ли Галант (США) и «Шаббат в Wendy's» Рейчел Майерс (США).



Внеконкурсная программа будет представлена 18 фильмами, среди которых документальные картины «Карл Леммле», «Джонатан Агасси спас мне жизнь», игровые «Кожа» Гая Наттива, «Синонимы» Надава Лапида, «Война Анны» Алексея Федорченко и «Обещание на рассвете» Эрика Барбье. В рамках фестиваля также состоятся ретроспективные показы фильмов «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана и «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма.

Председателем жюри МЕКФ в этом году стал генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Работы основного конкурса оценят продюсеры Артём Васильев, Стивен Мао, режиссёры Нигина Сайфуллаева, Никита Лаврецкий, актёры Алексей Агранович, Светлана Устинова, писатель, журналист, кинематографист Ник Холдсворт и писатель, ученая, специалист фонда Shoah Foundation Стивена Спилберга Жаклин Гмах. В жюри конкурса документального кино вошли продюсер Евгений Гиндилис, режиссёр Георгий Молодцов и кинокритик Денис Катаев. А короткий метр будут оценивать продюсеры Дмитрий Якунин, Янна Буряк и режиссёр Кирилл Васильев.
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