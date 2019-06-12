Выставку E3 2019 посетили Логан Маршалл-Грин и Джон Бернтал

Помимо пресловутого Киану Ривза, игровую выставку E3 2019 посетили и другие актёры.
В рамках пресс-конференции PC Gaming Show игру со своим участием представил Логан Маршалл-Грин. Звезда «Апгрейда» сыграл в интерактивном триллере Telling Lies — новом творении Сэма Барлоу, создавшего Silent Hill: Origins и Her Story. Вместе с Маршаллом-Грином в игре задействованы Александра Шипп, Керри Бише и Анжела Сарафян. Геймерам предстоит выяснить правду, просматривая разговоры, снятые на скрытую камеру. В общем, всё как в великолепной Her Story. Впрочем, точная дата релиза пока неизвестна.
Шоу, показанное компанией Ubisoft, также было тесно связано с кинематографом. Вместо Ривза на сцену вышел с питбулем (!) Каратель, он же Джон Бернтал. Он презентовал новую игру из серии Tom Clancy’s Ghost Recon. Это будет кооперативный боевик, в котором Бернтал воплотит образ главного антагониста — подполковника Коула Д. Уокера. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и ПК 4 октября.