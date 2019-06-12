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Выставку E3 2019 посетили Логан Маршалл-Грин и Джон Бернтал

12 июня
2019 год

Новости кино >>
12 июня 2019
Помимо пресловутого Киану Ривза, игровую выставку E3 2019 посетили и другие актёры.



В рамках пресс-конференции PC Gaming Show игру со своим участием представил Логан Маршалл-Грин. Звезда «Апгрейда» сыграл в интерактивном триллере Telling Lies — новом творении Сэма Барлоу, создавшего Silent Hill: Origins и Her Story. Вместе с Маршаллом-Грином в игре задействованы Александра Шипп, Керри Бише и Анжела Сарафян. Геймерам предстоит выяснить правду, просматривая разговоры, снятые на скрытую камеру. В общем, всё как в великолепной Her Story. Впрочем, точная дата релиза пока неизвестна.

Шоу, показанное компанией Ubisoft, также было тесно связано с кинематографом. Вместо Ривза на сцену вышел с питбулем (!) Каратель, он же Джон Бернтал. Он презентовал новую игру из серии Tom Clancy’s Ghost Recon. Это будет кооперативный боевик, в котором Бернтал воплотит образ главного антагониста — подполковника Коула Д. Уокера. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и ПК 4 октября.

Выставку E3 2019 посетили Логан Маршалл-Грин и Джон Бернтал
фото: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

В рамках этой же пресс-конференции Роб Макэленни рассказал о некогда безымянном ситкоме Apple, получившем название «Мифический квест: Пир ворона». Актёр воплотит образ эгоистичного директора игровой студии. Кроме того, представители Ubisoft сообщили, что за создание экранизации Tom Clancy's The Division будет отвечать Netflix.
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