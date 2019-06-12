«Мстителей» продолжат в виде игры

Компания Square Enix на выставке E3 2019 представила публике сюжетный приключенческий боевик Marvel’s Avengers, который разрабатывают студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Первая из них ответственна за Tomb Raider, а вторая создала серию Deus Ex.
По сюжету команду супергероев распускают после трагедии, случившейся в Сан-Франциско в День Мстителей. Но спустя пять лет их придётся собрать из-за надвигающейся опасности.
фото: Marvel’s Avengers
В игру можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе, и каждого персонажа игроки могут адаптировать под свой стиль игры. Изначально в команду входят Капитан Америка, Халк, Тор, Чёрная вдова и Железный человек, но впоследствии появятся бесплатно новые герои и локации.
Примечательно, что в новых «Мстителях» не будет никого из звёздной команды киносерии. Им на смену придут мастера дубляжа Трой Бэйкер (Брюс Бэннер), Лора Бэйли (Наташа Романофф), Нолан Норт (Тони Старк), Трэвис Уиллингем (Тор) и Джефф Шайн (Стив Роджерс). Релиз игры состоится 15 мая 2020 года на PS4, Xbox One, Stadia и РС.