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Лучшим короткометражным фильмом 30-го фестиваля «Кинотавр» названо «Топливо»

12 июня
2019 год

Новости кино >>
12 июня 2019
Лучшим короткометражным фильмом 30-го «Кинотавра» стало «Топливо» Михаила Архипова, выпускника Санкт-Петербургского института кино и телевидения (мастерская Олега Ковалова). Церемония вручения призов прошла вечером в Сочи.

Лучшим короткометражным фильмом 30-го фестиваля «Кинотавр» названо «Топливо»
фото: "Топливо"

В центре сюжета – человек, который отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора и вступает в схватку с равнодушной природой. Главную роль сыграл Никита Кукушкин. Продюсерами ленты выступили сам Архипов и Наталья Мокрицкая.

Дипломом жюри с формулировкой «За точную цветопередачу черного в комедии» отмечена режиссерская работа Паулины Андреевой «Плачу с вами» о профессиональном плакальщике на похоронах. Диплом с формулировкой «Было весело» достался ленте Елизаветы Стишовой «@жених», она же получила и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Другим таким дипломом критики отметили «Интервью» Ивана Соснина.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков достался ленте «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого. Денежным призом фонд RuArts отметил картину Ивана И.Твердовского «Мирная жизнь».

В жюри конкурса короткометражного кино в этом году входили режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, писатель Михаил Зыгарь, актер Александр Паль. Председателем жюри была актриса Анна Михалкова.
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