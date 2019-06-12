Лучшим короткометражным фильмом 30-го фестиваля «Кинотавр» названо «Топливо»

Лучшим короткометражным фильмом 30-го «Кинотавра» стало «Топливо» Михаила Архипова, выпускника Санкт-Петербургского института кино и телевидения (мастерская Олега Ковалова). Церемония вручения призов прошла вечером в Сочи.
фото: "Топливо"
В центре сюжета – человек, который отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора и вступает в схватку с равнодушной природой. Главную роль сыграл Никита Кукушкин. Продюсерами ленты выступили сам Архипов и Наталья Мокрицкая.
Дипломом жюри с формулировкой «За точную цветопередачу черного в комедии» отмечена режиссерская работа Паулины Андреевой «Плачу с вами» о профессиональном плакальщике на похоронах. Диплом с формулировкой «Было весело» достался ленте Елизаветы Стишовой «@жених», она же получила и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Другим таким дипломом критики отметили «Интервью» Ивана Соснина.