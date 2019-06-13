«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон

Сериал Netflix «Жизнь матрёшки»
продлён на второй сезон, который, как и первый, будет состоять из восьми эпизодов. Об этом сообщает Variety
.
Первые серии телешоу с Наташей Лионн
в главной роли стартовали в феврале 2019 года. Актриса также на пару с Лесли Хэдланд
выступила в качестве сценаристки, продюсера и режиссёра сериала. Компанию Лионн составили Чарли Барнетт
, Грета Ли
, Ребекка Хендерсон
, Даша Поланко
, Элизабет Эшли
, Джереми Бобб
, Хлоя Севиньи
, Бёрт Янг
и другие актёры.
«Матрёшка»
повествует о нью-йоркской жительнице, застрявшей во временной петле. Главной героине раз за разом приходится умирать после вечеринки, организованной в честь своего дня рождения. На сей раз дело обходится без маньяка, но ближе к финалу становится ясно, что существуют и другие заложники временной петли.
Подробности о продолжении пока не разглашаются.