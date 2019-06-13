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«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон

13 июня
2019 год

Новости кино >>
13 июня 2019
Сериал Netflix «Жизнь матрёшки» продлён на второй сезон, который, как и первый, будет состоять из восьми эпизодов. Об этом сообщает Variety.

Первые серии телешоу с Наташей Лионн в главной роли стартовали в феврале 2019 года. Актриса также на пару с Лесли Хэдланд выступила в качестве сценаристки, продюсера и режиссёра сериала. Компанию Лионн составили Чарли Барнетт, Грета Ли, Ребекка Хендерсон, Даша Поланко, Элизабет Эшли, Джереми Бобб, Хлоя Севиньи, Бёрт Янг и другие актёры.

«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон

«Матрёшка» повествует о нью-йоркской жительнице, застрявшей во временной петле. Главной героине раз за разом приходится умирать после вечеринки, организованной в честь своего дня рождения. На сей раз дело обходится без маньяка, но ближе к финалу становится ясно, что существуют и другие заложники временной петли.

Подробности о продолжении пока не разглашаются.
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«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон фотографии
«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон фотографии
«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон фотографии
«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн продлена на второй сезон фотографии
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