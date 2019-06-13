К приквелу «Тёмного кристалла» сделали игру

На E3 2019 был показан трейлер пошаговой РПГ-стратегии The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics, которая выйдет в текущем году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игрокам предстоит познакомиться с новыми героями и побывать в локациях, которые не затронуты в сериале.
На игровой выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, которая завершится завтра в Лос-Анджелесе, публике также были представлены Star Wars Jedi: Fallen Order, Telling Lies, Blair Witch, Marvelʼs Avengers, ремейк Final Fantasy VII, Elden Ring (создаётся при участии Джорджа Мартина), Borderlands 3, Watch Dogs: Legion, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Gears 5, The Outer Worlds, Halo Infinite, Shenmue 3, Doom Eternal, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Deathloop, Twelve Minutes, Ghostwire: Tokyo, Gods & Monsters, Outriders и другие игры. Главным событием стала презентация Cyberpunk 2077, чью дату релиза представил Киану Ривз, сыгравший в долгожданной игре цифрового призрака.