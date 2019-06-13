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К приквелу «Тёмного кристалла» сделали игру

13 июня
2019 год

Новости кино >>
13 июня 2019
Два года назад Netflix анонсировал 10-серийный приквел «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» к фэнтези «Тёмный кристалл», снятому Джимом Хенсоном в 1982-м. На днях стало известно, что у сериала появится игровое дополнение.



На E3 2019 был показан трейлер пошаговой РПГ-стратегии The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics, которая выйдет в текущем году на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игрокам предстоит познакомиться с новыми героями и побывать в локациях, которые не затронуты в сериале.

Действие в самом приквеле, в котором заняты Хелена Бонэм Картер, Натали Дормер, Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Марк Хэмилл, Джейсон Айзекс, Тоби Джонс, Саймон Пегг, Алисия Викандер, Марк Стронг, Ханна Джон-Кэймен, Натали Эммануэль и другие актёры, развернётся за несколько лет до событий первоисточника. Зритель познакомится с тремя гелфлингами, узнавшими страшный секрет злобных скексисов и отправившимися в путешествие для того, чтобы спасти свой мир. Релиз телешоу запланирован на 30 августа.

К приквелу «Тёмного кристалла» сделали игру
фото: Final Fantasy VII

На игровой выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, которая завершится завтра в Лос-Анджелесе, публике также были представлены Star Wars Jedi: Fallen Order, Telling Lies, Blair Witch, Marvelʼs Avengers, ремейк Final Fantasy VII, Elden Ring (создаётся при участии Джорджа Мартина), Borderlands 3, Watch Dogs: Legion, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Gears 5, The Outer Worlds, Halo Infinite, Shenmue 3, Doom Eternal, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Deathloop, Twelve Minutes, Ghostwire: Tokyo, Gods & Monsters, Outriders и другие игры. Главным событием стала презентация Cyberpunk 2077, чью дату релиза представил Киану Ривз, сыгравший в долгожданной игре цифрового призрака.
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