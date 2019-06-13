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Стивен Спилберг сотворит «суперстрашный» сериал

13 июня
2019 год

Новости кино >>
13 июня 2019
Стивен Спилберг трудится над сценарием нового сериала, который обещает быть «жутким» и «суперстрашным».

Согласно Deadline, о грядущем телешоу рассказал в рамках конференции Produced By Джеффри Катценберг, создавший цифровую платформу Quibi, чей запуск состоится в апреле 2020-го.

Стивен Спилберг сотворит «суперстрашный» сериал
фото: energy106.ca

По словам продюсера, Спилберг уже написал сценарии для нескольких эпизодов сериала, а всего серий будет 10 или 12.

О сюжете пока ничего неизвестно, но из-за особенностей нового стримингового сервиса можно догадаться, что длительность каждого эпизода составит не больше десяти минут. А смотреть сериал можно будет только ровно в полночь.
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