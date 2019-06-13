Стивен Спилберг сотворит «суперстрашный» сериал

Стивен Спилберг
трудится над сценарием нового сериала, который обещает быть «жутким»
и «суперстрашным»
.
Согласно Deadline
, о грядущем телешоу рассказал в рамках конференции Produced By Джеффри Катценберг
, создавший цифровую платформу Quibi, чей запуск состоится в апреле 2020-го.
По словам продюсера, Спилберг уже написал сценарии для нескольких эпизодов сериала, а всего серий будет 10 или 12.
О сюжете пока ничего неизвестно, но из-за особенностей нового стримингового сервиса можно догадаться, что длительность каждого эпизода составит не больше десяти минут. А смотреть сериал можно будет только ровно в полночь.