Spice Girls воскреснут в мультфильме

Студия Paramount Animation взялась за производство мультфильма Spice Girls
, уверяет THR
.
Голоса героиням подарят сами участницы популярной британской группы 90-х Мелани Браун
, Виктория Бекхэм
, Джери Холлиуэлл
, Эмма Бантон
и Мелани Чисхолм
, которым также принадлежит идея сюжета. Разумеется, зрители услышат и песни в их исполнении.
Сценарий для анимационной ленты пишут Карен Макгаллах
и Кирстен Смит
, продюсером выступит создатель девичьей команды Саймон Фуллер
.
На счету группы три диска, пять туров и фильм «Спайс Уорлд»
, вышедший в 1997 году, в котором засветились Алан Камминг
, Стивен Фрай
, Хью Лори
и многие другие.