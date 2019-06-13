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Spice Girls воскреснут в мультфильме

13 июня
2019 год

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13 июня 2019
Студия Paramount Animation взялась за производство мультфильма Spice Girls, уверяет THR.

Голоса героиням подарят сами участницы популярной британской группы 90-х Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм, которым также принадлежит идея сюжета. Разумеется, зрители услышат и песни в их исполнении.

Spice Girls воскреснут в мультфильме

Сценарий для анимационной ленты пишут Карен Макгаллах и Кирстен Смит, продюсером выступит создатель девичьей команды Саймон Фуллер.

На счету группы три диска, пять туров и фильм «Спайс Уорлд», вышедший в 1997 году, в котором засветились Алан Камминг, Стивен Фрай, Хью Лори и многие другие.
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