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Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния»

14 июня
2019 год

Новости кино >>
14 июня 2019
В сети появился первый трейлер хоррора «Доктор сон» - экранизации одноименного романа Стивена Кинга, продолжения знаменитого «Сияния».


Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь павшего маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая сияющая девочка Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» – группы охотников за одаренными детьми.

Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния»

Роли в картине сыграли Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Кали Курран, Брюс Гринвуд, Зан МакКларнон, Карл Ламбли, Алекс Эссои, Джейкоб Тремблэ, Карел Страйкен, Хуан Гаспар и другие.

В российский прокат «Доктор сон» выйдет 7 ноября 2019 года.
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Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния» фотографии
Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния» фотографии
Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния» фотографии
Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния» фотографии
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