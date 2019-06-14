Юэн Макгрегор страдает от последствий «Сияния»

В сети появился первый трейлер хоррора «Доктор сон»
- экранизации одноименного романа Стивена Кинга
, продолжения знаменитого «Сияния»
.
Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведет жизнь павшего маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая сияющая девочка Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» – группы охотников за одаренными детьми.
Роли в картине сыграли Юэн Макгрегор
, Ребекка Фергюсон
, Кали Курран
, Брюс Гринвуд
, Зан МакКларнон
, Карл Ламбли
, Алекс Эссои
, Джейкоб Тремблэ
, Карел Страйкен
, Хуан Гаспар
и другие.
В российский прокат «Доктор сон»
выйдет 7 ноября 2019 года.