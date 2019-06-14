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«Я родился в провинции Лангедок в 1668 году»: Фёдору Дунаевскому исполнилось 50 лет

14 июня
2019 год

Новости кино >>
14 июня 2019
Сегодня, 14 июня, своё 50-летие отмечает популярный актёр 80-х Фёдор Дунаевский, прославившийся ролью Ивана Мирошникова в «Курьере» Карена Шахназарова.

«Я родился в провинции Лангедок в 1668 году»: Фёдору Дунаевскому исполнилось 50 лет
фото: youtube.com

Фёдор Леонидович Дунаевский родился 14 июня 1969 года в Москве. Его дед был профессором-историком, отец занимался проблемами охраны окружающей среды. Дебютировал в кино в возрасте 16 лет благодаря Анастасии Немоляевой, с которой учился в одном классе. Настя отдала фотографии своих одноклассников на «Мосфильм», после чего Фёдора пригласили на фотопробы, а через месяц утвердили на главную роль в «Курьере». После окончания восьмого класса средней школы учился в медучилище, подрабатывал на «скорой». В кино активно снимался до 1993-го. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Волшебник-скрипач», «Перед большой дорогой на войну», «Дорогая Елена Сергеевна», «Маэстро с ниточкой», «Небеса обетованные» и «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

В начале 90-х уехал в Германию, а потом — в Израиль. Работал официантом, барменом — пока случайно не встретил Михаила Козакова, который пригласил его на работу в Тель-Авивский Камерный театр. Прослужил в театре два сезона. Работал на радио, озвучивал сериалы. Через некоторое время вернулся в Москву, поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, курс Сергея Соловьёва. Но потом надолго ушёл из кино, занялся предпринимательством.

В 2012-м Фёдор Дунаевский вернулся к актёрской профессии. Он засветился в сериалах «Грач», «Наружное наблюдение», «Топтуны» и «Казаки». Два года назад актёр сообщил, что планирует сыграть в продолжении «Курьера», заявку на литературный сценарий которого подал его друг Денис Билунов. Карен Шахназаров поддержал идею, но работать над сиквелом не будет «ни в каком качестве», поскольку ему «это уже просто неинтересно».

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