«Я родился в провинции Лангедок в 1668 году»: Фёдору Дунаевскому исполнилось 50 лет

В начале 90-х уехал в Германию, а потом — в Израиль. Работал официантом, барменом — пока случайно не встретил Михаила Козакова, который пригласил его на работу в Тель-Авивский Камерный театр. Прослужил в театре два сезона. Работал на радио, озвучивал сериалы. Через некоторое время вернулся в Москву, поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, курс Сергея Соловьёва. Но потом надолго ушёл из кино, занялся предпринимательством.
В 2012-м Фёдор Дунаевский вернулся к актёрской профессии. Он засветился в сериалах «Грач», «Наружное наблюдение», «Топтуны» и «Казаки». Два года назад актёр сообщил, что планирует сыграть в продолжении «Курьера», заявку на литературный сценарий которого подал его друг Денис Билунов. Карен Шахназаров поддержал идею, но работать над сиквелом не будет «ни в каком качестве», поскольку ему «это уже просто неинтересно».