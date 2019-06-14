Умерла Эдит Гонсалес

13 июня
в возрасте 54
-х лет умерла популярная мексиканская актриса Эдит Гонсалес
, памятная российским зрителям по ролям Марисабель в теленовелле «Богатые тоже плачут»
и Леонелы в «Дикой Розе»
.
Как уточняет американский телеканал CNN
, причиной смерти Гонсалес послужил рак, с которым она боролась на протяжении последних трёх лет. У актрисы остались муж и 14-летняя дочь Констанца.
Будущая звезда мексиканского телевидения родилась 10 декабря 1964
года в городе Монтеррей. С малых лет Эдит играла в детских утренниках и школьных спектаклях. В 70-х на съёмках телепрограммы «Всегда в воскресенье»
она была выбрана зрителями для того, чтобы играть вместе с актёром Рафаэлем Баледоном
. С того времени Эдит стала сниматься в фильмах и теленовеллах. Среди них такие, как «Циклон»
, «Король горилл»
, «Фабриканты паники»
, «Прощай, Лагунилья, прощай»
, «Адская западня»
, «Пойманные»
, «Игрок»
, «Сообщники ада»
, «Салон-Мехико»
, «Золотая клетка»
и другие. Всего на её счету 78
ролей и одна национальная награда.