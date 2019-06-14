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Умерла Эдит Гонсалес

14 июня
2019 год

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14 июня 2019
13 июня в возрасте 54-х лет умерла популярная мексиканская актриса Эдит Гонсалес, памятная российским зрителям по ролям Марисабель в теленовелле «Богатые тоже плачут» и Леонелы в «Дикой Розе».

Как уточняет американский телеканал CNN, причиной смерти Гонсалес послужил рак, с которым она боролась на протяжении последних трёх лет. У актрисы остались муж и 14-летняя дочь Констанца.

Умерла Эдит Гонсалес
фото: oncubanews.com

Будущая звезда мексиканского телевидения родилась 10 декабря 1964 года в городе Монтеррей. С малых лет Эдит играла в детских утренниках и школьных спектаклях. В 70-х на съёмках телепрограммы «Всегда в воскресенье» она была выбрана зрителями для того, чтобы играть вместе с актёром Рафаэлем Баледоном. С того времени Эдит стала сниматься в фильмах и теленовеллах. Среди них такие, как «Циклон», «Король горилл», «Фабриканты паники», «Прощай, Лагунилья, прощай», «Адская западня», «Пойманные», «Игрок», «Сообщники ада», «Салон-Мехико», «Золотая клетка» и другие. Всего на её счету 78 ролей и одна национальная награда.
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Умерла Эдит Гонсалес фотографии
Умерла Эдит Гонсалес фотографии
Умерла Эдит Гонсалес фотографии
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