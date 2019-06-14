Завершились съёмки «Рикошета» с Александром Устюговым и Ингрид Олеринской

Герой Устюгова – Денис – спустя 20 лет возвращается в родной город Анинск с новым именем, с новым лицом, с новыми документами, чтобы достойно похоронить своих родителей. Однако он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем. Он остаётся, чтобы защитить сестру Нику от угрожающей ей опасности. А заодно и разобраться с разгулявшейся преступностью. Екатерина Волкова воплотила образ Киры, которая была в молодости влюблена в Дениса. Узнав о его гибели, девушка потеряла зрение. У Киры есть помощница Оксана (Ингрид Олеринская), работающая «глазами» Киры, и она также влюбляется в Дениса, когда он вернулся в Анинск.
По словам Александра Устюгова, его «персонаж — это такой "супергерой" в нашей действительности. Правда, без суперсилы. Я сам помню "лихие 90-е" очень хорошо. Но не потому, что время это настолько уж яркое, а больше от того, что это время моей молодости. Мы же в своих рассказах обычно романтизируем свои молодые годы. Хотя и время то было на самом деле непростое, контрастное: резкие скачки от того, что тебе по пять дней подряд было нечего есть, до больших денег, которые вдруг внезапно на тебя сваливаются. Такое было непростое и интересное время».
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
«Хотелось сделать такой криминальный роман, где было бы много различных персонажей, и они не делились бы явно на хороших и плохих. Чтобы плохие были с какими-то положительными чертами, а хорошие — имели свои "скелеты в шкафу" и были от этого чуть более интересны зрителю», – рассказал режиссёр сериала Денис Карышев.
Съёмки «Рикошета» проходили в Москве и в Подмосковье. Город Анинск снимался в разных городах Московской области. В фильме много экшн сцен, постановкой которых занимался Валерий Деркач. Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.