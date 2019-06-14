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Вячеслав Муругов возглавит «НМГ Студию»

14 июня
2019 год

Новости кино >>
14 июня 2019
Вячеслав Муругов назначен президентом «НМГ Студии». Свою новую должность он будет совмещать с руководством «СТС Медиа» и телеканалом СТС, а также с позицией заместителя Генерального директора НМГ по развлекательному вещанию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы.

Вячеслав Муругов
фото: ru.wikipedia

На новой позиции Муругов займётся расширением присутствия НМГ на рынке производства ТВ, кино и Интернет-контента. Кроме того, в сферу его ответственности войдёт запуск проектов для международного рынка.

«НМГ Студия» создана Национальной Медиа Группой в октябре 2018-го для инвестиций в контент. Первым проектом студии стала инвестиция в фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение», который выйдет в прокат 1 января 2020-го. В 2019-м компанией была закрыта сделка по приобретению 50 % Art Pictures Studio.
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