Вячеслав Муругов возглавит «НМГ Студию»

Вячеслав Муругов
назначен президентом «НМГ Студии». Свою новую должность он будет совмещать с руководством «СТС Медиа» и телеканалом СТС, а также с позицией заместителя Генерального директора НМГ по развлекательному вещанию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы.
На новой позиции Муругов займётся расширением присутствия НМГ на рынке производства ТВ, кино и Интернет-контента. Кроме того, в сферу его ответственности войдёт запуск проектов для международного рынка.
«НМГ Студия» создана Национальной Медиа Группой в октябре 2018-го для инвестиций в контент. Первым проектом студии стала инвестиция в фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение»
, который выйдет в прокат 1 января 2020-го. В 2019-м компанией была закрыта сделка по приобретению 50 % Art Pictures Studio.