«Ну, погоди!» не забывают

Подавляющее количество россиян (65% опрошенных) вновь назвало самым любимым отечественным мультфильмом «Ну, погоди!»
. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Анимационный сериал уже неоднократно занимал первое место «народного рейтинга». В 2016-м он оказался в числе любимцев у 59% россиян. Согласно полученным данным, мультфильм смотрели 98% жителей России, из них 80% — все выпуски, а 18% — некоторые выпуски. Почти каждый родитель (97%) планирует показать «Ну, погоди!» своему ребёнку.
Вторую строчку рейтинга заняли «Каникулы в Простоквашино»
(31%), на третьей позиции оказался современный мультсериал «Маша и Медведь»
(16%). Четвёртое место досталось «Винни-Пуху»
(13%), а «Чебурашка и крокодил Гена»
(10%) замыкает пятёрку лидеров.
В топ-10 любимых мультфильмов также попали «Приключения кота Леопольда»
(8%), «Ёжик в тумане»
(8%), «Том и Джерри»
(6%), «Жил-был пёс»
(4%) и «Бременские музыканты»
(4%).