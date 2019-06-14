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«Ну, погоди!» не забывают

14 июня
2019 год

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14 июня 2019
Подавляющее количество россиян (65% опрошенных) вновь назвало самым любимым отечественным мультфильмом «Ну, погоди!». Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анимационный сериал уже неоднократно занимал первое место «народного рейтинга». В 2016-м он оказался в числе любимцев у 59% россиян. Согласно полученным данным, мультфильм смотрели 98% жителей России, из них 80% — все выпуски, а 18% — некоторые выпуски. Почти каждый родитель (97%) планирует показать «Ну, погоди!» своему ребёнку.

«Ну, погоди!» не забывают

Вторую строчку рейтинга заняли «Каникулы в Простоквашино» (31%), на третьей позиции оказался современный мультсериал «Маша и Медведь» (16%). Четвёртое место досталось «Винни-Пуху» (13%), а «Чебурашка и крокодил Гена» (10%) замыкает пятёрку лидеров.

В топ-10 любимых мультфильмов также попали «Приключения кота Леопольда» (8%), «Ёжик в тумане» (8%), «Том и Джерри» (6%), «Жил-был пёс» (4%) и «Бременские музыканты» (4%).
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«Ну, погоди!»
«Жил-был пёс»
«Ёжик в тумане»
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«Приключения кота Леопольда»
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Бременские музыкантыВинни-ПухЁжик в туманеЖил-был пёсМаша и МедведьНу, погоди!Приключения кота ЛеопольдаТрое из ПростоквашиноЧебурашка и крокодил Гена

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