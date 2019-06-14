Российскому проекту «Ёжик и медвежонок»
на питчинге проектов кинорынка MIFA в Аннеси, проходящего в рамках 42-го Международного анимационного фестиваля, вручили «Приз Диснея» и пять тысяч евро. Награду получила продюсер сериала София Горя
, сообщается на сайте Ассоциации анимационного кино
.
Питчинг проектов проводится на кинорынке MIFA в шести категориях. На участие в секции «Сериалы» претендовали 197 проектов, из них селекционная комиссия выбрала восемь: из Аргентины, Германии, Франции, Китая и России. В итоге были отмечены три проекта, включая российский. В целом на питчинг прислали 500 проектов со всего мира, из которых 47 попали в программу.
«Ёжик и медвежонок» представляет собой мультсериал с пятиминутными эпизодами для детей в возрасте от трёх до семи лет, который нежно и медитативно повествует о Ёжике, Медвежонке и их друзьях, обитающих в волшебном лесу. Создатели — продюсер София Горя и режиссёр Глеб Беляков
— планируют минимум четыре сезона по десять эпизодов каждый.