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Рос­сий­ский «Ёжик и мед­ве­жонок» получил «Приз Дис­нея» на кинорынке в Аннеси

14 июня
2019 год

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14 июня 2019
Рос­сий­скому проекту «Ёжик и мед­ве­жонок» на пит­чинге про­ек­тов ки­норын­ка MIFA в Анне­си, проходящего в рамках 42-го Международного анимационного фестиваля, вручили «Приз Дис­нея» и пять ты­сяч ев­ро. Награду получила про­дюсер сериала Со­фия Го­ря, сообщается на сайте Ассоциации анимационного кино.

Рос­сий­ский «Ёжик и мед­ве­жонок» получил «Приз Дис­нея» на кинорынке в Аннеси
фото: aakr.ru

Пит­чинг про­ек­тов проводится на кинорынке MIFA в шести ка­тего­ри­ях. На участие в секции «Се­ри­алы» претендовали 197 про­ек­тов, из них се­лек­ци­он­ная комиссия выбрала восемь: из Ар­генти­ны, Гер­ма­нии, Фран­ции, Ки­тая и Рос­сии. В итоге были от­ме­чены три про­ек­та, включая рос­сий­ский. В целом на пит­чинг прислали 500 про­ек­тов со все­го ми­ра, из которых 47 попали в программу.

«Ёжи­к и мед­ве­жоно­к» пред­став­ля­ет со­бой мультсе­ри­ал с пятими­нут­ны­ми эпи­зода­ми для детей в воз­расте от трёх до семи лет, который неж­но и ме­дита­тив­но повествует о Ёжи­ке, Мед­ве­жон­ке и их друзь­ях, обитающих в вол­шебном ле­су. Создатели — про­дюсер Со­фия Го­ря и ре­жис­сёр Глеб Бе­ляков — планируют ми­нимум четыре се­зона по десять эпи­зодов каж­дый.
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