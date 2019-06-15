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Педро Альмодовару вручат почётного «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале

15 июня
2019 год

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15 июня 2019
На 76-м Венецианском международном кинофестивале, который пройдёт с 28 августа по 7 сентября, Педро Альмодовару вручат почётный приз «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф. Об этом сообщается на сайте Мостры.

Педро Альмодовару вручат почётного «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале
фото: imdb.com

«Я очень взволнован и польщен. У меня прекрасные воспоминания о фестивале в Венеции. Мой международный дебют состоялся здесь в 1983-м фильмом "Нескромное обаяние порока". Это был первый раз, когда один из моих фильмов приехал из Испании. Это было моё международное крещение и замечательный опыт. В 1988-м я вернулся на фестиваль с "Женщинами на грани нервного срыва" (лента получила награду за лучший сценарий — прим. ред.). Этот Лев станет моим домашним животным, вместе с двумя кошками, с которыми я живу. От всего сердца благодарю за эту награду», — поблагодарил организаторов смотра испанский режиссёр.
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