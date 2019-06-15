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Брэдли Купер присоединится к «Аллее кошмаров» Гильермо Дель Торо

15 июня
2019 год

Новости кино >>
15 июня 2019
Брэдли Купер планирует сыграть в новой работе Гильермо Дель Торо — ремейке нуара Эдмунда Гулдинга «Аллея кошмаров», вышедшего в 1947 году.

Как отмечает Variety, в случае успешных переговоров актёру предстоит заменить Леонардо ДиКаприо, с которым не удалось заключить сделку.


Дель Торо поставит будущую картину по сценарию, написанному вместе с Ким Морган. За производство отвечает компания Fox Searchlght. Съёмки запланированы на осень.

Классическая лента с Тайроном Пауэром, основанная на одноимённом романе Уильяма Линдсэя Грэшема, повествует о шарлатане Стэне Карлайле, якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.
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