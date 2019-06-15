Брэдли Купер присоединится к «Аллее кошмаров» Гильермо Дель Торо

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15 июня Netflix анонсировал игры по «Очень странным делам» Первая выйдет 4 июля, а вторая — в 2020 году.

15 июня Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество» Актриса получила главную роль во втором ремейке культового слэшера 1974 года.