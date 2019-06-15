Брэдли Купер присоединится к «Аллее кошмаров» Гильермо Дель Торо

Брэдли Купер
планирует сыграть в новой работе Гильермо Дель Торо
— ремейке нуара Эдмунда Гулдинга «Аллея кошмаров»
, вышедшего в 1947 году.
Как отмечает Variety
, в случае успешных переговоров актёру предстоит заменить Леонардо ДиКаприо
, с которым не удалось заключить сделку.
Дель Торо поставит будущую картину по сценарию, написанному вместе с Ким Морган
. За производство отвечает компания Fox Searchlght. Съёмки запланированы на осень.
Классическая лента с Тайроном Пауэром
, основанная на одноимённом романе Уильяма Линдсэя Грэшема
, повествует о шарлатане Стэне Карлайле, якобы умеющем читать мысли других людей. Вместе с чикагским психиатром Лилит Риттер он придумывает хитроумную аферу, чьими жертвами становятся богачи. Лилит предоставляла Стэну информацию о своих состоятельных пациентах, а он перевоплощался в медиума, обещавшего связаться с их умершими родственниками. В конце концов главный герой оказывается на дне общества.