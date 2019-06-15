Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество»

15 июня
2019 год

Новости кино >>
15 июня 2019
Имоджен Путс сыграет главную роль в новом ремейке культового слэшера 1974 года «Чёрное Рождество», который украшали собой Оливия Хасси и Марго Киддер, уверяет THR.


Ленту, чей релиз запланирован на 13 декабря текущего года, производит студия Blumhouse Productions. Режиссёрское кресло хоррора займёт Софи Такал («З/Л/О»). Она же числится сценаристкой на пару с Эйприл Вулф. Компанию Путс составят Алэйс Шеннон, Бриттани О'Грэйди, Лили Донохью и Калеб Эберхардт.

Для «Чёрного Рождества» Боба Кларка это уже второй ремейк. Первый вышел в 2006-м, а сыграли в нём Кларк Грегг, Кэти Кэссиди, Мишель Трахтенберг, Мэри Элизабет Уинстэд и другие актёры.
версия для печати
Ссылки по теме
Смотреть онлайн «Чёрное Рождество»
Поиск по меткам
Американское киноремейкХоррор
персоны
Кларк ГреггМарго КиддерКэти КэссидиИмоджен ПутсМишель ТрахтенбергМэри Элизабет УинстэдОливия Хасси
фильмы
Черное РождествоЧёрное рождество

фотографии >>
Имоджен Путс
Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество» фотографии
Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество» фотографии
«Чёрное Рождество» (2006)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гульбахор Юлдашева
12 июня ушла из жизни актриса Гульбахор Юлдашева.
Юозас Мешкаускас
12 июня ушёл из жизни актёр Юозас Мешкаускас.
Юрий Пугач
8 июня скончался художник Юрий Пугач.

День рождения >>

Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Анна Цуканова-Котт
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Айс Кьюб
Альберто Сорди
Хелен Хант
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Я не такой. Я не такая
криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2019
Бегство рогатых викингов
детский фильм, семейное кино, экранизация
Россия, 2018
Величайший кутюрье
биография
Франция, 2018
Венецианский детектив
детектив, комедия, мистика
Италия, 2017
МА
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Донбасс. Окраина
военный фильм, драма
Россия, 2018
Боль и слава
драма
Испания, 2019
Люди в чёрном: Интернэшнл
боевик, комедия, научная фантастика
США, 2019
Космическое приключение
приключения, фэнтези
Китай, 2017
Питомец Юрского периода
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Люди Икс: Тёмный феникс
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Домино
криминальный фильм, триллер
Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен