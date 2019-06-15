Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество»

Фестивальная колонка
Юлия Пересильд против интернета и Елена Сусанина в поисках света
Новости кино
Первая выйдет 4 июля, а вторая — в 2020 году.
Новости кино
Актриса получила главную роль во втором ремейке культового слэшера 1974 года.
Новости кино
Новости кино
Международный дебют признанного испанского режиссёра состоялся в Венеции в 1983 году.
Новости театра
Коллектив прекратит существование из-за финансовых трудностей.
Спутник телезрителя
15 июня, 23:45, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Продолжение истории о дальнейшей судьбе героя «Сияние»
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Фестивальная колонка
Конкурсный «Давай разведемся!» Анны Пармас и внеконкурсный «Шторм» Бориса Хлебникова
Фестивальная колонка
От «Роддома» до «Эвтаназии»
Спутник телезрителя
15 июня, 00:25, Первый канал
Интервью
Актриса – о сатире, YouTube и спектакле Максима Виторгана