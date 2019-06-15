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Умер Франко Дзеффирелли

15 июня
2019 год

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15 июня 2019
Сегодня, 15 июня, в возрасте 96 лет умер выдающийся итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли, сообщает ANSA.

Умер Франко Дзеффирелли
фото: independent.co

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушёл сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя», — цитирует агентство мэра Флоренции Дарио Нарделлу.

Дзеффирели скончался в своём доме в Риме на старой Аппиевой дороге. По словам его приёмных сыновей Пиппо и Лучано, в последние месяцы состояние здоровья маэстро, страдавшего серьёзной болезнью, ухудшилось. Режиссёра театра и кино, драматурга и художника похоронят на монументальном кладбище родной Флоренции после прощания на Капитолийском холме в Риме.

Умер Франко Дзеффирелли
фото: на съёмках «Ромео и Джульетты»

Джанфранко Корса Дзеффирелли родился 12 февраля 1923 года во Флоренции в семье скромного торговца одеждой. Окончил Академию изящных искусств и университет, получив диплом архитектора. Во время войны отказался служить в муссолиниевской армии и ушёл в горы, к партизанам.

В 1946-м Дзеффирелли переехал в Рим, стал театральным художником и актёром в Театро делла Пергола, где познакомился с Лукино Висконти, на чьих картинах «Земля дрожит» и «Самая красивая» впоследствии работал художником и ассистентом режиссёра. В конце 60-х дебютировал в качестве кинорежиссёра, поставив «Укрощение строптивой» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном. Наибольшую известность приобрёл благодаря киноадаптации шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта» с Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом. Всего на его счету 25 режиссёрских работ, среди которых «Брат Солнце, сестра Луна», «Иисус из Назарета», «Чемпион», «Бесконечная любовь», «Воробей», «Джейн Эйр», «Чай с Муссолини» и «Каллас навсегда». Обладатель 19 престижных наград, включая пять премий «Давид ди Донателло», две «Эмми», премию BAFTA и другие.
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Ричард БёртонЛукино ВисконтиФранко ДзеффиреллиЭлизабет ТейлорЛеонард УайтингОливия Хасси
фильмы
Бесконечная любовьБрат Солнце, сестра ЛунаВоробейДжейн ЭйрЗемля дрожитИисус из НазаретаКаллас навсегдаРомео и ДжульеттаСамая красиваяУкрощение строптивойЧай с МуссолиниЧемпион

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