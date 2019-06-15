Умер Франко Дзеффирелли

ревью

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Электричество в сети. «Керосин» Юсупа Разыкова и «Sheena667» Григория Добрыгина Юлия Пересильд против интернета и Елена Сусанина в поисках света

Новости кино Netflix анонсировал игры по «Очень странным делам» Первая выйдет 4 июля, а вторая — в 2020 году.

Новости кино Имоджен Путс проведёт «Чёрное Рождество» Актриса получила главную роль во втором ремейке культового слэшера 1974 года.

Новости кино Педро Альмодовару вручат почётного «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале Международный дебют признанного испанского режиссёра состоялся в Венеции в 1983 году.

Спутник телезрителя «Омерзительная восьмерка»: Криминальное огниво 15 июня, 23:45, РЕН ТВ

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: «Мальчик русский». Он никогда не станет старше Дебют Александра Золотухина про Первую Мировую войну

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной» Конкурсный «Давай разведемся!» Анны Пармас и внеконкурсный «Шторм» Бориса Хлебникова