Умер Франко Дзеффирелли

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушёл сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя», — цитирует агентство мэра Флоренции Дарио Нарделлу.
Дзеффирели скончался в своём доме в Риме на старой Аппиевой дороге. По словам его приёмных сыновей Пиппо и Лучано, в последние месяцы состояние здоровья маэстро, страдавшего серьёзной болезнью, ухудшилось. Режиссёра театра и кино, драматурга и художника похоронят на монументальном кладбище родной Флоренции после прощания на Капитолийском холме в Риме.
фото: на съёмках «Ромео и Джульетты»
Джанфранко Корса Дзеффирелли родился 12 февраля 1923 года во Флоренции в семье скромного торговца одеждой. Окончил Академию изящных искусств и университет, получив диплом архитектора. Во время войны отказался служить в муссолиниевской армии и ушёл в горы, к партизанам.