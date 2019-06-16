Юрий Быков отказывается от остросоциального кино

Режиссер Юрий Быков, известный по остросоциальным драмам «Майор» и «Дурак», решил сделать паузу в таком политическом кино. Об этом он рассказал на пресс-конференции по его новому фильму «Сторож», представленному в основном конкурсе 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр».
фото: "Сторож"
«Хочется сделать паузу в этом противопоставлении себя системы. При этом я не аполитичен. Я прекрасно понимаю, что всё, что происходит в политике, влияет на нашу жизнь, но то количество времени, сил и эмоций, которые я посвятил этому, меня выпотрошили», – отметил Быков.
Он подчеркнул, что «топливом» для первых трех его картин («Жить», «Майор» и «Дурак») была «нервность» и ненависть по отношению к окружающему миру.
«Но на этом топливе невозможно двигаться дальше», – уверен режиссер, который решил попробовать себя в «чем-то более художественном, но менее политичном».
Действие фильма происходит в пустынном санатории, который охраняет 40-летний Влад (сам Юрий Быков). Однажды ночью в санатории появляется супружеская пара – Вера (Алла Юганова) и Стас (Владислав Абашин), которых преследуют бывшие партнеры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам скрывается от прошлого. Каждому из героев грозит неминуемая расплата за выбранный однажды неверный жизненный путь, но помогая друг другу, они попытаются искупить вину за прошлое.