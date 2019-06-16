«Sheena667» Григория Добрыгина и «Бык» Бориса Акопова получили первые призы «Кинотавра»

«В этом году мы обсудили трех претендентов нашего шорт-листа, опросили наших авторов всех, которые здесь присутствуют. И из трех претендентов два дебютанта собрали равное количество голосов», – отметила редактор журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.
Победителями и стали первые работы Григория Добрыгина, актера, обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (за фильм «Как я провел этим летом»), а также наград короткометражного конкурса «Кинотавра», и выпускника ВГИКа Бориса Акопова.
Фильм «Sheena667» рассказывает о супружеской паре – Вадиме и Оле – из Вышнего Волочка, которая собирается поехать в Европу, чтобы купить эвакуатор. Однако совместные планы нарушает внезапное увлечение Вадимом интернет-чатами. Главные роли в ленте исполнили Владимир Свирский и Юлия Пересильд.
Лента «Бык» рассказывает об обычных ребятах из 90-х. Одному из них – Антону Быкову по кличке Бык приходится обеспечивать свою семью, ради которой он идет на всё. Главную роль в фильме сыграл актер Юрий Борисов.