Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Sheena667» Григория Добрыгина и «Бык» Бориса Акопова получили первые призы «Кинотавра»

16 июня
2019 год

Новости кино >>
16 июня 2019
Фильмы «Sheena667» Григория Добрыгина и «Бык» Бориса Акопова стали первыми призерами 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр». Еще до того, как были вручены официальные награды смотра, журнал «Искусство кино» отметил лучшие дебюты смотра.

«Sheena667» Григория Добрыгина и «Бык» Бориса Акопова получили первые призы «Кинотавра»
фото: "Sheena667"

«В этом году мы обсудили трех претендентов нашего шорт-листа, опросили наших авторов всех, которые здесь присутствуют. И из трех претендентов два дебютанта собрали равное количество голосов», – отметила редактор журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.

Победителями и стали первые работы Григория Добрыгина, актера, обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (за фильм «Как я провел этим летом»), а также наград короткометражного конкурса «Кинотавра», и выпускника ВГИКа Бориса Акопова.

Фильм «Sheena667» рассказывает о супружеской паре – Вадиме и Оле – из Вышнего Волочка, которая собирается поехать в Европу, чтобы купить эвакуатор. Однако совместные планы нарушает внезапное увлечение Вадимом интернет-чатами. Главные роли в ленте исполнили Владимир Свирский и Юлия Пересильд.

Лента «Бык» рассказывает об обычных ребятах из 90-х. Одному из них – Антону Быкову по кличке Бык приходится обеспечивать свою семью, ради которой он идет на всё. Главную роль в фильме сыграл актер Юрий Борисов.
версия для печати
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2019
персоны
Борис АкоповЮрий Борисов (II)Григорий ДобрыгинЮлия ПересильдВладимир Свирский
фильмы
Sheena667БыкКак я провёл этим летом

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гульбахор Юлдашева
12 июня ушла из жизни актриса Гульбахор Юлдашева.
Юозас Мешкаускас
12 июня ушёл из жизни актёр Юозас Мешкаускас.
Юрий Пугач
8 июня скончался художник Юрий Пугач.

День рождения >>

Алина Булынко
Сергей Виноградов
Ольга Кузьмина
Сергей Мухин
Анастасия Савосина
Юрий Тарасов
Татьяна Чердынцева
Анна Чиповская
Галина Яцкина
Эйлин Аткинс
Даниэль Брюль
Фэйт Домерг
Стэн Лорел
Малгожата Немирская
Джеффри Пирсон
Адам Ханушкевич
все родившиеся 16 июня >>

Афиша кино >>

Охотник на оленей
военный фильм, драма
Великобритания, США, 1978
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама, экранизация
Австрия, Германия, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Дитя робота
научная фантастика, триллер
Австралия, 2019
Дылда
драма
Россия, 2019
За мечтой
драма, музыкальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Зов волка
боевик, военный фильм, драма
Франция, 2019
Пространство музыки
музыкальный фильм, приключения
Россия, 2018
Берлин, я люблю тебя
драма, мелодрама
Германия, 2019
Детские игры
фильм ужасов
США, Франция, 2019
История игрушек 4
комедия, приключения, фэнтези
, 2019
Призраки Шэрон Тейт
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен