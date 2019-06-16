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Приз зрительских симпатий на «Кинотавре» получила комедия «Давай разведемся»

16 июня
2019 год

Новости кино >>
16 июня 2019
Зрители 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» выбрали комедию Анны Пармас «Давай разведемся». Вручение приза зрительских симпатий прошло за несколько часов до церемонии закрытия фестиваля.

Приз зрительских симпатий на «Кинотавре» получила комедия «Давай разведемся»

В центре режиссерского дебюта Анны Пармас – врач-гинеколог и трудоголик Маша в исполнении Анны Михалковой, которая неожиданно обнаруживает, что ей изменяет муж и пытается понять, что делать – сохранять семью или начать новую жизнь. В российский прокат лента выйдет осенью.

На второй строчке зрительского голосования оказалась криминальная драма о 90-х «Бык» тоже дебютанта, режиссера Бориса Акопова. Третьем место заняла драма «Верность» Нигины Сайфуллаевой, которая пять лет назад за свой полнометражный дебют «Как меня зовут» была отмечена призом «Кинотавра».

Основные призы 30-го «Кинотавра» будут вручены вечером, а обо всем, что происходит на фестивале, можно прочитать здесь.
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