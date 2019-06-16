Приз зрительских симпатий на «Кинотавре» получила комедия «Давай разведемся»

Зрители 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр
» выбрали комедию Анны Пармас
«Давай разведемся
». Вручение приза зрительских симпатий прошло за несколько часов до церемонии закрытия фестиваля.
В центре режиссерского дебюта Анны Пармас – врач-гинеколог и трудоголик Маша в исполнении Анны Михалковой
, которая неожиданно обнаруживает, что ей изменяет муж и пытается понять, что делать – сохранять семью или начать новую жизнь. В российский прокат лента выйдет осенью.
На второй строчке зрительского голосования оказалась криминальная драма о 90-х «Бык
» тоже дебютанта, режиссера Бориса Акопова
. Третьем место заняла драма «Верность
» Нигины Сайфуллаевой
, которая пять лет назад за свой полнометражный дебют «Как меня зовут
» была отмечена призом «Кинотавра».
Основные призы 30-го «Кинотавра» будут вручены вечером, а обо всем, что происходит на фестивале, можно прочитать здесь.