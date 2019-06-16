ревью

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля

Новости кино «Кинотавр» обратит внимание на интернет-проекты Не исключено, что в программе смотра появятся и киносериалы.

Новости кино Приз зрительских симпатий на «Кинотавре» получила комедия «Давай разведемся» На втором месте оказался «Бык» Бориса Акопова.

Рецензии на фильмы «Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women «Тор» Крис Хемсворт и «Валькирия» Тесса Томпсон снова в деле

Новости кино «Sheena667» Григория Добрыгина и «Бык» Бориса Акопова получили первые призы «Кинотавра» Награды за лучшие дебюты вручил журнал «Искусство кино».

Новости кино Юрий Быков отказывается от остросоциального кино Режиссер представил на «Кинотавре» свой новый фильм «Сторож».

Главная тема Человек с машиной времени: почему обязательно нужно посмотреть «Годовщину революции» В восстановленном дебюте Дзиги Вертова можно увидеть редкие кадры с Лениным и Троцким

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой