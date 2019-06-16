«Кинотавр» обратит внимание на интернет-проекты

Открытый российский фестиваль «Кинотавр
» обратит еще большее внимание на интернет-пространство, сообщили организаторы смотра на финальном брифинге, посвященном закрытию смотра.
«Мы обязательно будем смотреть на сериалы вообще и на цифровые проекты в частности – в конкурсе они будут или нет, но это совершенно точно не должно быть маргинальной историей спорадически присутствующей в программе. Сегодня кино двигается в эту стороны и мы не можем этого игнорировать
», – отметил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский
.
В этом году на «Кинотавре» вне конкурса состоялась презентация нового сериала «Шторм
» Бориса Хлебникова
, а в конкурсе короткометражного кино было представлено сразу несколько картин, которые часть зрителей могла увидеть в интернете. Самый яркий пример – «Интервью
» Ивана Соснина
с Алексеем Серебряковым
, собравшее несколько тысяч просмотров на YouTube. Затем его убрали из открытого доступа, в том числе потому что теперь фильм участвует в фестивале. Программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева
отметила, что Соснин изначально даже не думал об участии в фестивалях, поэтому выложил фильм в открытый доступ и только потом он и его команда решили принять участие в смотрах, главным из которых стал «Кинотавр», где в итоге фильм получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.
О традиционной статистике «Кинотавра» отчиталась генеральный продюсер фестиваля Полина Зуева. На нынешний – юбилейный «Кинотавр» – было аккредитовано 3,5 тысячи гостей, более 200 СМИ. Бюджет фестиваля составил 180 млн рублей.