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Гран-при «Кинотавра» получил дебютный фильм Бориса Акопова «Бык»

16 июня
2019 год

Новости кино >>
16 июня 2019
Фильм «Бык» режиссера-дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого прошла сегодня в Зимнем театре Сочи.

Гран-при «Кинотавра» получил дебютный фильм Бориса Акопова «Бык»
фото: "Бык"

«Мы хотели бы единогласно отметить картину "Бык"», – сказал председатель жюри Константин Хабенский.

Эта же лента была отмечена за лучшую операторскую работу (Глеб Филатов). Лучшим режиссером был назван Александр Лунгин за свою картину «Большая поэзия». За эту же картину отметили и актера Александра Кузнецова.

Лучшей актрисой стала Виктория Толстоганова, которую наградили ее за фильм «Выше неба» Оксаны Карас. В нем она сыграла чрезмерно опекающую дочь маму, которая приезжает с семьей в подмосковный санаторий летом, которое меняет их жизнь.

Награда за лучший сценарий им. Григория Горина досталась комедии Анны Пармас «Давай разведемся», она же получила награду за лучший дебют. За лучшую музыку отметили Игоря Вдовина за работу в «Мысленном волке» Валерии Гай Германики. Лучшим оператором стал Глеб Филатов с лентой «Бык» Бориса Акопова. Специальным дипломом жюри «За безграничную веру актеров в режиссера» наградили ленту Нигины Сайфуллаевой «Верность».

Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков достался ленте «Керосин» Юсупа Разыкова, диплом Гильдии достался дебюту «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

30-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходил с 9 по 16 июня. В жюри смотра входили актриса Анна Чиповская, оператор Алишер Хамидходжаев, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, режиссер Резо Гигинеишвили, киновед Анжелика Артюх, композитор Алексей Айги, председатель жюри – актер и режиссер Константин Хабенский.
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