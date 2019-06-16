Гран-при «Кинотавра» получил дебютный фильм Бориса Акопова «Бык»

Фильм «
Бык
» режиссера-дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского фестиваля «
Кинотавр
», церемония закрытия которого прошла сегодня в Зимнем театре Сочи.
фото: "Бык"
«Мы хотели бы единогласно отметить картину "Бык"», – сказал председатель жюри
Константин Хабенский
.
Эта же лента была отмечена за лучшую операторскую работу (Глеб Филатов). Лучшим режиссером был назван
Александр Лунгин
за свою картину «
Большая поэзия
». За эту же картину отметили и актера
Александра Кузнецова
.
Лучшей актрисой стала
Виктория Толстоганова
, которую наградили ее за фильм «
Выше неба
»
Оксаны Карас
. В нем она сыграла чрезмерно опекающую дочь маму, которая приезжает с семьей в подмосковный санаторий летом, которое меняет их жизнь.
Награда за лучший сценарий им.
Григория Горина
досталась комедии
Анны Пармас
«
Давай разведемся
», она же получила награду за лучший дебют. За лучшую музыку отметили
Игоря Вдовина
за работу в «
Мысленном волке
»
Валерии Гай Германики
. Лучшим оператором стал Глеб Филатов с лентой «
Бык
»
Бориса Акопова
. Специальным дипломом жюри «За безграничную веру актеров в режиссера» наградили ленту
Нигины Сайфуллаевой
«
Верность
».
Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков достался ленте «
Керосин
»
Юсупа Разыкова
, диплом Гильдии достался дебюту «
Мальчик русский
»
Александра Золотухина
, ученика
Александра Сокурова
.
30-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходил с 9 по 16 июня. В жюри смотра входили актриса
Анна Чиповская
, оператор
Алишер Хамидходжаев
, сценарист и режиссер
Наталия Мещанинова
, режиссер
Резо Гигинеишвили
, киновед Анжелика Артюх, композитор
Алексей Айги
, председатель жюри – актер и режиссер
Константин Хабенский
.