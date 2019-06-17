Кшиштофу Занусси исполнилось 80 лет

Сегодня, 17 июня
, исполнилось 80
лет выдающемуся польскому режиссёру кино, телевидения и театра, сценаристу, продюсеру, преподавателю и частому гостю в России Кшиштофу Занусси
.
Мастер родился 17 июня 1939
года в Варшаве в семье с итальянскими корнями. С 1955-го по 1959-й был студентом физического факультета Варшавского университета, затем изучал философию в Ягеллонском университете в Кракове. В 1966-м закончил режиссёрский факультет Лодзинской киношколы. Его дипломная работа — «Смерть провинциала»
— завоевала приз «Серебряные Львы» на смотре в Мангейме, а также награды на фестивалях в Венеции, Вальядолиде, Москве и отечественные призы.
С 1966-го им были сняты 82 документальных, короткометражных и художественных фильмов для кино и телевидения в Польше и за её пределами. В полнометражном игровом кино дебютировал в 1969-м картиной «Структура кристалла»
. Затем последовали «Семейная жизнь»
, «За стеной»
, «Иллюминация»
, «Квартальный отчёт»
, «Убийство в Катамаунте»
, «Защитные цвета»
, «Спираль»
, «Константа»
, «Год спокойного солнца»
, «Парадигма»
, «Прикосновение руки»
, «Галоп»
, «Брат нашего бога»
, «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём»
, «Персона нон грата»
, «Чёрное солнце»
, «Сердце на ладони»
, «Инородное тело»
и многие другие. Среди неигровых работ режиссёра — «Лицом к лицу»
и «Зачёт»
. С 1967-го является директором и художественным руководителем Киностудии TOR. На его счету также 66
сценариев, написанных им самим и в соавторстве, 24
продюсерских проекта и пять ролей. Сотрудничал с Кшиштофом Кеслёвским
на картинах «Двойная жизнь Вероники»
и «Три цвета: Белый»
.
С 1987-го работает в театре. Десять лет проработал вице-президентом Союза кинематографистов Польши. Одновременно преподаёт в Высшей государственной школе кино, телевидения и театра, является профессором Силезского Университета в Катовицах, сотрудничает с National Film School в Великобритании, ведёт режиссёрскую работу в театрах Польши, Италии, Франции, Германии и России. В 2008-м на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом»
поставил спектакль «Дуэт»
по пьесе Отто Эскина
. Кроме того, с 1994-го является консультантом Комиссии по делам культуры в Ватикане, президентом общества EUROVISION, почётным доктором ВГИКа, членом Польского ПЕН-клуба и Союза польских писателей. Автор нескольких сборников телекиносценариев, книг «Беседы о любительском кино»
и «Пора умирать»
.
Обладатель 62
престижных наград, включая три приза фестивалей в Каннах, Локарно и Москве, премии Берлинале, Роттердамского и Токийского смотров, десять наград кинофестиваля в Гдыне и Мостры.