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Новости кино Кшиштофу Занусси исполнилось 80 лет Мастер польского кино отмечает юбилей.

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Новости кино Гран-при «Кинотавра» получил дебютный фильм Бориса Акопова «Бык» Лучшим режиссером назван Александр Лунгин.

Новости кино Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова стали лучшими актерами «Кинотавра» Кузнецова наградили за «Большую поэзию».

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля

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Главная тема Человек с машиной времени: почему обязательно нужно посмотреть «Годовщину революции» В восстановленном дебюте Дзиги Вертова можно увидеть редкие кадры с Лениным и Троцким

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой