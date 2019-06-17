Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи

Фрида Пинто
присоединилась к команде «Деревенской элегии»
, основанной на мемуарах Дж. Д. Вэнса
Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, уверяет Variety
.
Ленту для стриминг-сервиса Netflix поставит Рон Ховард
. Главные роли закреплены за Эми Адамс
и Гленн Клоуз
. Помимо Пинто, в фильме также сыграют Хэйли Беннетт
, Бо Хопкинс
, Гэбриел Бассо
, Оуэн Асталош
и другие актёры.
Книга Вэнса в 2016-м входила в десятку самых продаваемых книг на Amazon, была бестселлером The New York Times. В ней он рассказывает историю своей семьи, живущей в штате Кентукки, в горах Аппалачи, и вписывает личную историю в социально-экономический и культурный контекст развития страны. Адамс сыграет мать главного героя, а Клоуз – бабушку. Пинто предстанет в образе супруги Вэнса.
Ховард выступит не только режиссёром, но и продюсером картины. Для киноэкрана книгу адаптировала сценаристка Ванесса Тейлор
. Производство планируется начать уже в этом году.