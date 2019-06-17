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Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи

17 июня
2019 год

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17 июня 2019
Фрида Пинто присоединилась к команде «Деревенской элегии», основанной на мемуарах Дж. Д. Вэнса Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, уверяет Variety.

Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи
фото: dailypress.com

Ленту для стриминг-сервиса Netflix поставит Рон Ховард. Главные роли закреплены за Эми Адамс и Гленн Клоуз. Помимо Пинто, в фильме также сыграют Хэйли Беннетт, Бо Хопкинс, Гэбриел Бассо, Оуэн Асталош и другие актёры.

Книга Вэнса в 2016-м входила в десятку самых продаваемых книг на Amazon, была бестселлером The New York Times. В ней он рассказывает историю своей семьи, живущей в штате Кентукки, в горах Аппалачи, и вписывает личную историю в социально-экономический и культурный контекст развития страны. Адамс сыграет мать главного героя, а Клоуз – бабушку. Пинто предстанет в образе супруги Вэнса.

Ховард выступит не только режиссёром, но и продюсером картины. Для киноэкрана книгу адаптировала сценаристка Ванесса Тейлор. Производство планируется начать уже в этом году.
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Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи фотографии
Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи фотографии
Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи фотографии
Фрида Пинто поселится в горах Аппалачи фотографии
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