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Дмитрий Ульянов станет опером

17 июня
2019 год

Новости кино >>
17 июня 2019
В Ярославле стартовали съёмки 20-серийной остросюжетной драмы «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

По сюжету оперуполномоченный полиции Валерий Шатров (Ульянов) прибывает на новое место службы после перевода из родного Владимира. Перевод был вынужденный, виной всему – характер Шатрова, вступившего в конфликт с прокурором. На новом месте для него всё закрутится ещё серьёзней: в первый же день Валера окажется вовлечён в историю с похищением городского общака. Несговорчивый опер лично задержит бандита, укравшего деньги, а затем откажется отдать того для расправы теневому хозяину города Олегу Крутакову (Сергей Векслер), которого тот и ограбил. По итогам событий дня окажется, что деньги пропали, все свидетели погибли, а Шатров не только сходу испортил отношения с хозяином города, но и оказался подозреваемым в похищении денег. Исчезновение общака усилит конфликт интересов в городе, и Шатрову придётся лавировать среди интересов участников «большой игры», среди которых и сам Крутаков, и вор в законе Грек (Малхаз Абуладзе), и руководство городской полиции. Теперь оперу нужно выжить и доказать, что он не причастен к ограблению.

Дмитрий Ульянов станет опером
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По словам генерального директора Sony Pictures Television Russia и генерального продюсера сериала Владимира Утина, «один из основных запросов современной телеаудитории – поиск правды и справедливости. Вокруг этой темы строятся многие телевизионные продукты, и, думаю, сегодня именно канал НТВ для многих зрителей ассоциируется с этой стержневой эмоцией, эмоцией правды. И наш сериал безусловно про это. С одной стороны, "Чужая стая" — классическое остросюжетное кино, криминальная сага с многофигурной композицией. С другой — это откровенная человеческая драма, история про поиск равновесия в нашем постоянно ускоряющемся мире, попытках остаться собой несмотря ни на что. Создавая картину, мы вдохновлялись лучшими образцами современного жанрового кино, при этом, безусловно, стараясь найти собственное лицо и индивидуальную интонацию сериала. Надеюсь, что нам это удалось».

За постановку отвечают режиссёр Александр Калугин, оператор Николай Трухин, художник-постановщик Валерий Горьков и художник по костюмам Надежда Ломова. Компанию вышеназванным актёрам составят Татьяна Казючиц, Екатерина Олькина, Алексей Шевченков и другие.
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