Счётная палата: «"Мосфильм" арендовал землю за экю»

Счётная палата
выявила нарушение в договоре аренды между киноконцерном «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в Москве. Такой вывод можно сделать из отчёта
палаты по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков, опубликованного на сайте высшего постоянно действующего органа внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации.
«По договору от 26 апреля 1996 года №М-07-005242, заключённому с ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", базой для расчёта арендной платы служит сумма, определённая в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю», —
сообщается в докладе.
Как уточняет РБК
, валюта экю прекратила существование в 1998-м. Её использовали в европейской валютной системе с 1979–го, но затем её заменил евро. На 31 декабря 1998-го курс ЭКЮ составлял 24,22 рубля. Соответственно размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн рублей.
Согласно правилам определения арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, которые правительство утвердило в 2009-м, арендная плата должна периодически пересматриваться. Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка и пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.