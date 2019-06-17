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Завершились съёмки «Пропасти между нами»

17 июня
2019 год

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17 июня 2019
В Санкт-Петербурге завершились съемки четырёхсерийной остросюжетной мелодрамы «Пропасть между нами» с Алексеем Матошиным, Натальей Тереховой, Игорем Ботвиным и Еленой Купрашевич в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Завершились съёмки «Пропасти между нами»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету у Нади (Терехова) была счастливая жизнь – любимый муж Валерий и трое прекрасных детей. Но однажды всё рухнуло – Надя узнала, что Валерий изменяет ей с её же лучшей подругой Ларисой. Валерий и Надя поссорились на пути домой в автомобиле, и он сбил молодую женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Надя понимала, что с ней детей ждёт жизнь впроголодь, и решилась на отчаянный шаг ради них – взяла вину Валерия на себя и села в тюрьму. Когда вышла, оказалось, что муж давно живеёт с Ларисой, а дети почти забыли маму. В безуспешных попытках найти работу Надя устраивается в фирму бизнесмена Михаила (Матошин), который оказывается мужем той самой погибшей женщины. Не зная об этом, героиня замечает, что Михаил проявляет к ней не только рабочий интерес.Михаил тоже не подозревает, кто работает у него бухгалтером.

По словам Натальи Тереховой, для неё «это фильм о материнской любви. Моя героиня идёт на очень серьёзный шаг, ломает свою жизнь ради детей. Не знаю, смогла бы я решиться на такой сильный поступок – разлуку с ними. Каждый раз я представляла, что было бы, если всё это произошло с моими детьми, и слёзы сами лились рекой. Моя героиня очень сильный внутренне человек, для меня эта роль – настоящий вызов, работа на пределе своих психофизических возможностей».

Завершились съёмки «Пропасти между нами»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Играть негодяя гораздо легче, чем положительного героя. Не скажу, что мой герой такой уж хороший, но роль непростая. Тем более, что в сюжете есть и любовь. Мой герой влюбился в женщину, которую считает убийцей своей жены. И у него сильный внутренний конфликт между чувством и долгом. Как он разрешится? Увидим очень скоро», – рассказал о своём персонаже Алексей Матошин.

«Наша картина о том, что любая ошибка семейного мужчины способна разрушить его жизнь. А женщина всегда может дать ему второй шанс. В этом фильме есть всё – любовь, беда, трогательная материнская забота и даже юмору место нашлось. Мы ориентировались на лучшие голливудские мелодрамы и уверены – зрителям наша история будет очень интересна», – заявил режиссёр Михаил Кабанов.
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Завершились съёмки «Пропасти между нами» фотографии
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