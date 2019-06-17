Театральный режиссёр и актёр «Коляды-театра» Ринат Ташимов
приступил к съёмкам полнометражного дебюта «Латифа»
. Радостной новостью поделился
на своей странице в социальной сети Facebook худрук фильма Алексей Федорченко
.
Картина расскажет об инцисских татарах, живущих в небольшой деревне Омской области, у Шайтан-Озера, на которых наступает цивилизация. В этой местности родился сам Ташимов.
За производство «Латифы», чей бюджет составляет 35 млн рублей, отвечает кинокомпания «29 февраля». В прошлом году создатели фильма в ходе питчинга Минкультуры попросили у ведомства 25 млн, и в итоге фильм получил
господдержку.