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Ринат Ташимов приступил к съёмкам полнометражного дебюта

17 июня
2019 год

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17 июня 2019
Театральный режиссёр и актёр «Коляды-театра» Ринат Ташимов приступил к съёмкам полнометражного дебюта «Латифа». Радостной новостью поделился на своей странице в социальной сети Facebook худрук фильма Алексей Федорченко.

Ринат Ташимов приступил к съёмкам полнометражного дебюта
фото: facebook.com

Картина расскажет об инцисских татарах, живущих в небольшой деревне Омской области, у Шайтан-Озера, на которых наступает цивилизация. В этой местности родился сам Ташимов.

За производство «Латифы», чей бюджет составляет 35 млн рублей, отвечает кинокомпания «29 февраля». В прошлом году создатели фильма в ходе питчинга Минкультуры попросили у ведомства 25 млн, и в итоге фильм получил господдержку.
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