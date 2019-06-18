Александр Петров крадёт жизнь Ивана Янковского

Кино-театр.ру
представляет первый тизер-трейлер к драме Клима Шипенко
(«Салют-7»
) «Текст»
- экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского
.
В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным. Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, пере-писке с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
Главные роли в ленте исполнили Александр Петров
, Иван Янковский
, Кристина Асмус
, Софья Озерова
, Виталий Хаев
, Максим Виноградов
, Дмитрий Глуховский и другие.
«Я хотел написать реалистический роман
, - рассказал Глуховский. - Реалистический — значит о том, что бывает на самом деле. О том, что может случиться с каждым. Невероятно, как история журналиста Ивана Голунова оказалась похожа на историю героя моей книги «Текст» Ильи Горюнова. По сути, есть только одно мистическое и необъяснимое совпадение — схожесть имён, а остальное — статистика. Каждый четвёртый заключённый в стране, 140 000 человек, сидит по 228-й статье — за наркотики. И среди них наверняка есть такие же невиновные, как Иван Голунов, потому что подбросить наркотики — это самый простой способ расправиться с неудобным человеком. На мой взгляд, история Голунова — и Горюнова — сегодня не исключение, а правило
».
На российские экраны «Текст»
выйдет уже этой осенью.