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Александр Петров крадёт жизнь Ивана Янковского

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
Кино-театр.ру представляет первый тизер-трейлер к драме Клима Шипенко («Салют-7») «Текст» - экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского.


В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным. Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, пере-писке с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Иван Янковский, Кристина Асмус, Софья Озерова, Виталий Хаев, Максим Виноградов, Дмитрий Глуховский и другие.

Александр Петров крадёт жизнь Ивана Янковского

«Я хотел написать реалистический роман, - рассказал Глуховский. - Реалистический — значит о том, что бывает на самом деле. О том, что может случиться с каждым. Невероятно, как история журналиста Ивана Голунова оказалась похожа на историю героя моей книги «Текст» Ильи Горюнова. По сути, есть только одно мистическое и необъяснимое совпадение — схожесть имён, а остальное — статистика. Каждый четвёртый заключённый в стране, 140 000 человек, сидит по 228-й статье — за наркотики. И среди них наверняка есть такие же невиновные, как Иван Голунов, потому что подбросить наркотики — это самый простой способ расправиться с неудобным человеком. На мой взгляд, история Голунова — и Горюнова — сегодня не исключение, а правило».

На российские экраны «Текст» выйдет уже этой осенью.
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