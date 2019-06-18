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«INTO_нация большой Одессы» выйдет в прокат 4 июля

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
Фильм Александра Бруньковского «INTO_нация большой Одессы» выйдет в сети кинотеатров «КАРО» 4 июля, а до этого – 30 июня – состоится специальный показ ленты в летнем кинотеатре «КАРО Эрмитаж». Показ пройдет в рамках проекта «КАРО.Арт».

«INTO_нация большой Одессы» выйдет в прокат 4 июля
фото: Пресс-служба КАРО.Арт

Для участия в обсуждении фильма приглашены писатель Михаил Жванецкий, композитор Владимир Мартынов, актер Леонид Барац и другие участники съемок.

Главный герой фильма – Одесса. Это город-порт, который специально создавался, как прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий. Об этом городе написано множество песен и стихов, в нем жили и работали такие известные люди как Леонид Утесов, Анна Ахматова, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и многие другие. В Одессе находится знаменитая по фильму Эйзенштейна Потемкинская лестница, имеющая сейчас 192 ступени, а также Дерибасовская улица, появившаяся в названии последнего фильма Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Все одесситы славятся своим искрометным юмором, который помогает им общаться и уживаться друг с другом. Об одесских шутках и одесском акценте ходят легенды.

Но есть один парадокс — из этого города постоянно уезжают люди. Его любят, но оставляют – так же как дети уезжают от родной матери, когда повзрослеют. Авторы фильма на примере Одессы захотели разобраться и понять, почему люди бегут из своих родных городов. Снимая одесситов в Германии, Израиле, Украине, России, Австрии, Франции и других местах, они попытались найти ответ на этот вопрос.

«Одесса вообще не проектировалась для шуток, они стали необходимостью. Шутки – это карнавал боли. Просто надо было найти общий язык, притереться друг к другу малой кровью и не подраться. А драться, естественно, хотелось – это первое, что приходило в голову сильным, предприимчивым людям, приехавшим из разных мест с разными привычками, образом жизни и религиями. Но именно это сделало город необычным – сотни национальностей на крошечном клочке земли у моря. И всем срочно хотелось счастья и благополучия, за которым они и приехали», – говорит режиссер ленты Александр Бруньковский.

В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники «Квартета И» Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие.

Съемки проходили в Одессе, Москве, Санкт-Петербурге, Хайфе, Вене, Берлине, Париже и других городах мира.

Фильм был показан на девятнадцати фестивалях по всему миру, включая киносмотры в Париже, Берлине, Ереване, Гюмри, Бургасе, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Выборге, Сочи и других городах и странах.
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персоны
Леонид БарацАлександр БруньковскийМихаил ЖванецкийРоман КарцевВладимир МартыновВалерий ТодоровскийОксана ФандераРостислав ХаитМарлен Хуциев
фильмы
Интонация большой Одессы

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