«INTO_нация большой Одессы» выйдет в прокат 4 июля

Главный герой фильма – Одесса. Это город-порт, который специально создавался, как прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий. Об этом городе написано множество песен и стихов, в нем жили и работали такие известные люди как Леонид Утесов, Анна Ахматова, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и многие другие. В Одессе находится знаменитая по фильмуЭйзенштейна Потемкинская лестница, имеющая сейчас 192 ступени, а также Дерибасовская улица, появившаяся в названии последнего фильма Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Все одесситы славятся своим искрометным юмором, который помогает им общаться и уживаться друг с другом. Об одесских шутках и одесском акценте ходят легенды.
Но есть один парадокс — из этого города постоянно уезжают люди. Его любят, но оставляют – так же как дети уезжают от родной матери, когда повзрослеют. Авторы фильма на примере Одессы захотели разобраться и понять, почему люди бегут из своих родных городов. Снимая одесситов в Германии, Израиле, Украине, России, Австрии, Франции и других местах, они попытались найти ответ на этот вопрос.
«Одесса вообще не проектировалась для шуток, они стали необходимостью. Шутки – это карнавал боли. Просто надо было найти общий язык, притереться друг к другу малой кровью и не подраться. А драться, естественно, хотелось – это первое, что приходило в голову сильным, предприимчивым людям, приехавшим из разных мест с разными привычками, образом жизни и религиями. Но именно это сделало город необычным – сотни национальностей на крошечном клочке земли у моря. И всем срочно хотелось счастья и благополучия, за которым они и приехали», – говорит режиссер ленты Александр Бруньковский.