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Глеб Панфилов станет первым лауреатом нового фестиваля экранизаций «Читка»

18 июня
2019 год

Новости кино >>
18 июня 2019
Режиссер Глеб Панфилов, недавно завершивший съемки своей новой картины «Один день Ивана Денисовича», станет первым лауреатом первого фестиваля экранизаций «Читка», который пройдет в Москве с 20 по 23 июня, сообщает пресс-служба смотра.

Глеб Панфилов станет первым лауреатом нового фестиваля экранизаций «Читка»
фото: Пресс-служба фестиваля "Читка"

Панфилову будет вручен почетный приз на церемонии открытия фестиваля 20 июня.

В конкурсе «Читки» будут показаны как уже готовые полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, так совсем новые проекты, которые сейчас находятся на разных этапах производства. Это, в частности, «Последняя милая Болгария» Алексея Федорченко по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова по одноименному произведению Александра Солженицына, «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, «Ампир V» Виктора Гинзбурга по книге Виктора Пелевина, и сразу два проекта по книгам Гузели Яхиной – «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».

Жюри смотра возглавит режиссер Сергей Урсуляк. Вместе с ним лучшие работы выберут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина, режиссер Владимир Котт и актриса Алена Бабенко.
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персоны
Алёна БабенкоВиктор ГинзбургАлексей Иванов (IV)Владимир КоттАлександра МарининаГлеб ПанфиловВиктор ПелевинСергей УрсулякАлексей ФедорченкоКлим Шипенко
фильмы
Ампир VЗулейха открывает глазаОдин день Ивана ДенисовичаПоследняя милая БолгарияТекст

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