Глеб Панфилов станет первым лауреатом нового фестиваля экранизаций «Читка»

Панфилову будет вручен почетный приз на церемонии открытия фестиваля 20 июня.
В конкурсе «Читки» будут показаны как уже готовые полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, так совсем новые проекты, которые сейчас находятся на разных этапах производства. Это, в частности, «Последняя милая Болгария» Алексея Федорченко по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова по одноименному произведению Александра Солженицына, «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, «Ампир V» Виктора Гинзбурга по книге Виктора Пелевина, и сразу два проекта по книгам Гузели Яхиной – «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».