ревью

Новости кино Бескомпромиссную версию «Обычной женщины» покажут в интернете Премьера состоится 20 июня.

Новости кино Глеб Панфилов станет первым лауреатом нового фестиваля экранизаций «Читка» Смотр пройдет с 20 по 23 июня в Москве.

Новости кино «INTO_нация большой Одессы» выйдет в прокат 4 июля Специальный показ состоится 30 июня в летнем кинотеатра «Каро Эрмитаж».

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: 12 самых востребованных актеров фестиваля От Александра Кузнецова до Виктории Толстогановой

Новости кино Ринат Ташимов приступил к съёмкам полнометражного дебюта «Латифа» расскажет об инцисских татарах, живущих у Шайтан-Озера, на которых наступает цивилизация.

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля